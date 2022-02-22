https://ria.ru/20220222/pololikashvili-1774169585.html

Глава ЮНВТО: туризм не дойдет до 50% допандемийного уровня в этом году

Глава ЮНВТО: туризм не дойдет до 50% допандемийного уровня в этом году - РИА Новости, 22.02.2022

Глава ЮНВТО: туризм не дойдет до 50% допандемийного уровня в этом году

Несмотря на постепенное восстановление, в нынешнем году туризм не вернет и половины своего допандемийного уровня. Какие направления, несмотря на крайне тяжелую... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:00

2022-02-22T12:00

2022-02-22T12:00

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Несмотря на постепенное восстановление, в нынешнем году туризм не вернет и половины своего допандемийного уровня. Какие направления, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, развиваются лучше других, и насколько хорошо справляется Россия, – на эти и другие вопросы корреспондента РИА Новости в Испании Елены Шестерниной ответил генеральный секретарь Всемирной туристской организации UNWTO Зураб Пололикашвили.– Каковы общие потери мирового туризма от пандемии? Какие страны и регионы пострадали больше всего?– Пандемия оказала разрушительное воздействие на туризм. Две тысячи двадцатый год стал худшим годом для сектора за всю историю наблюдений – количество международных прибытий сократилось на 73%. Хотя, согласно последним данным UNWTO, в 2021 году был четырехпроцентный рост по сравнению с 2020 годом (415 миллионов против 400 миллионов), международных туристических прибытий (считаются посетители с ночевкой) по-прежнему на 72% меньше, чем в допандемийном 2019 году.По-прежнему наиболее пострадавший с точки зрения общего сокращения числа прибытий – Азиатско-Тихоокеанский регион. Многие направления в этом регионе остаются полностью закрытыми для туристов. В частности, малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) особенно пострадали от приостановки международных поездок, учитывая, насколько многие из них зависят от туризма для получения рабочих мест и экономического благосостояния.– Когда ожидается восстановление сектора и каковы прогнозы на 2022 год?– Продолжающееся восстановление туризма на многих рынках, в основном в Европе и Америке, в сочетании с широкомасштабным развертыванием вакцинации и крупным скоординированным снятием ограничений на поездки может помочь восстановить доверие потребителей и ускорить восстановление международного туризма в 2022 году. Последние прогнозы UNWTO говорят о том, что прибытие международных туристов может вырасти на 30-78% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Однако это все равно будет на 50-63% ниже допандемийного уровня.– Какая часть туристического сектора уже не сможет восстановиться и исчезнет навсегда? В каких регионах восстановление будет сложнее всего?– Восстановление будет наиболее сложным для тех направлений, которые сохраняют ограничения на поездки, прежде всего полностью закрыли границы для туристов. Восстановление остается неустойчивым и неравномерным, поэтому UNWTO призывает правительства во всем мире продолжать поддерживать туристический сектор как практическими, так и финансовыми мерами.– Каким странам удалось не только не потерять в нынешних обстоятельствах, но даже увеличить туристические потоки? Какими методами они этого добились?– Европейское Южное Средиземноморье в 2021 году было одним из наиболее эффективных регионов. Существующие здесь последовательные и унифицированные правила и протоколы поездок, в первую очередь цифровой COVID-сертификат ЕС, позволили удовлетворить накопившийся спрос в разгар летнего сезона.В мировом масштабе Карибский регион продемонстрировал лучшие показатели: количество прибытий увеличилось на 63% по сравнению с 2020 годом. В некоторых направлениях количество прибытий приблизилось к допандемийному уровню или даже превысило его. В этом регионе некоторые направления ослабили или сняли общие ограничения на поездки относительно рано. В Доминиканской Республике, например, приоритет вакцинации работников туристической сферы позволил стране сравнительно рано открыть границы и тем самым свести к минимуму социальные и экономические последствия.– В январе в Мадриде прошла международная туристическая ярмарка Fitur. Какие еще важные мероприятия ожидаются в 2022 году?– В апреле мы проведем первую конференцию UNWTO в области коммуникаций в Пунта-Кане (Доминиканская Республика). Мы соберем представителей стран-членов нашей организации, а также других международных организаций, в том числе других агентств ООН, чтобы определить задачи и возможности коммуникаций в области туризма в постпандемийных условиях. Еще одно мероприятие, которое пройдет впервые, – UNWTO вместе с Forbes проведет форум по туризму для Америк, который состоится в Панаме в сентябре.UNWTO вернется на Всемирную туристическую ярмарку в Лондоне, чтобы провести встречу министров и на высшем уровне получить информацию о ключевых проблемах, стоящих перед нашим сектором. И я приглашаю всех принять участие в праздновании Всемирного дня туризма. Как всегда, мы отметим праздник туризма 27 сентября – под актуальной темой "Переосмысление туризма".– Какие секторы в области туризма имеют больше возможностей во время пандемии? Возможно, агротуризм?– Внутренний туризм восстанавливается раньше международного туризма во всех частях мира. Растет спрос на путешествия и туризм ближе к дому, а также на отдых на природе и на открытом воздухе. Это поможет создавать рабочие места и будет способствовать экономическому развитию сельской местности. UNWTO также работает с нашими странами-членами, чтобы помочь им диверсифицировать туристические секторы, в том числе за счет развития или расширения гастрономического, винного, культурного или спортивного туризма, которые пользуются все большим спросом.– UNWTO неоднократно заявляла, что закрытие границ должно быть крайним средством в случае появления новых штаммов и ухудшения эпидемиологической обстановки. Какие меры вы считаете более адекватными, чтобы, с одной стороны, спасти туризм, а с другой – не допустить резкого роста новых заражений? Считаете ли вы, что QR-коды в ресторанах, на транспорте и в музеях – необходимая мера?– UNWTO всегда предостерегала от использования общих ограничений на поездки, поэтому приветствует рекомендации ВОЗ против них. Ограничения приостанавливают социальные и экономические выгоды от туризма, особенно в развивающихся странах. UNWTO хотела бы, чтобы все правительства следовали этому последнему руководству ВОЗ, пересматривали и при необходимости снимали или ослабляли ограничения.Для эффективного, безопасного и равноправного возобновления туризма подтверждение вакцинации следует рассматривать лишь как часть решения, наряду с тестированием и контролем. Детализированный подход, основанный на данных, – единственный способ заставить туризм вновь двигаться, но одновременно обеспечить максимальную безопасность людей.– Российские власти заявляют, что восстановление туризма идет хорошими темпами. Вы согласны с их оценками?– Мы рады наблюдать за постепенным восстановлением туризма в России. Россия – одна из стран, которые добились значительного прогресса в процессе восстановления. Во многом это стало возможным благодаря правильной политике развития внутреннего туризма в начале кризиса. Например, как говорится в "Барометре мирового туризма" UNWTO за июль 2021 года, пропускная способность внутренних авиаперевозок в России уже превысила допандемийный уровень.– Как вы оцениваете потери российского туризма и изменения в секторе во время пандемии?– Россия – один из крупнейших рынков выездного и въездного туризма, и она, несомненно, сильно пострадала. Но усилия Федерального агентства при поддержке региональных властей уже дают положительный эффект, Россия уверенно восстанавливает туристический сектор. Правительство рассматривало пандемию как возможность переосмыслить туризм и выдвинуло новые инициативы для его стимулирования.– Какие российские программы или инициативы в области туризма другие страны могли бы также использовать?– Мы хотели бы поздравить Россию с успешным внедрением программы "Туристический кешбэк". Эта программа субсидируется правительством, туристы могут заплатить за путешествие и получить кешбэк в размере 20% от стоимости. Это пример, которому могли бы последовать многие страны. Тот факт, что программа несколько раз продлевалась, включая зиму-весну 2022 года, с двумя миллионами разных туристических предложений, доказывает, насколько успешна эта инициатива.Еще одно достижение – работа по развитию гастрономического туризма. В октябре 2021 года девять ресторанов Москвы стали первыми в России и на постсоветском пространстве, кто был награжден звездами Мишлен.Эволюция и рост туризма в России будут влиять на тенденции в секторе. Позитивное развитие туризма здесь может стать хорошим примером для других стран региона по изучению российского опыта и внедрению его лучших практик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/turizm-1773489567.html

https://ria.ru/20210721/turizm-1742252942.html

https://rsport.ria.ru/20220119/sport-1768544100.html

https://ria.ru/20211210/agroturizm-1763136804.html

https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761764488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, forbes, россия, сша, воз, оон, всемирная туристская организация