07:42 22.02.2022 (обновлено: 08:03 22.02.2022)
Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР
Brand Analytics: российские пользователи соцмедиа поддержали решение признать ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР
Жители Донецка смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Проанализирована реакция в первые три часа после объявления решения (22:00 – 01:00 мск 21 февраля 2022). За указанный период 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86 процентов высказались в поддержку, 14 процентов — были против.
© Brand AnalyticsПлощадки для обсуждения решения о признании независимости ДНР и ЛНР
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Площадки для обсуждения решения о признании независимости ДНР и ЛНР
© Brand Analytics
© Brand AnalyticsДинамика обсуждения ЛНР и ДНР в российских соцмедиа
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Динамика обсуждения ЛНР и ДНР в российских соцмедиа
© Brand Analytics
© Brand AnalyticsРеакция российских пользователей соцмедиа на признание ЛНР и ДНР
3 из 3
Реакция российских пользователей соцмедиа на признание ЛНР и ДНР
© Brand Analytics
1 из 3
Площадки для обсуждения решения о признании независимости ДНР и ЛНР
© Brand Analytics
2 из 3
Динамика обсуждения ЛНР и ДНР в российских соцмедиа
© Brand Analytics
3 из 3
Реакция российских пользователей соцмедиа на признание ЛНР и ДНР
© Brand Analytics
Опубликовано: Никита Брыкин