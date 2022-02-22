https://ria.ru/20220222/podderzhka-1774236545.html

Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР

Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР

Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:42

2022-02-22T07:42

2022-02-22T08:03

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и ДНР.Проанализирована реакция в первые три часа после объявления решения (22:00 – 01:00 мск 21 февраля 2022). За указанный период 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86 процентов высказались в поддержку, 14 процентов — были против.Резкий рост обсуждений темы ЛНР и ДНР в российских соцмедиа начался 14 февраля с 20 тысяч упоминаний в сутки и к 21 февраля составил более 200 тысяч сообщений в день. Основные площадки обсуждений — ВКонтакте и ОК. Оппонентами российских соцсетей "в этом обсуждении" выступили Facebook и Twitter.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

технологии, донецкая народная республика, луганская народная республика, facebook, twitter, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия, brand analytics