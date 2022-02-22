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Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР
Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР
Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:42
2022-02-22T08:03
технологии
донецкая народная республика
луганская народная республика
facebook
twitter
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и ДНР.Проанализирована реакция в первые три часа после объявления решения (22:00 – 01:00 мск 21 февраля 2022). За указанный период 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86 процентов высказались в поддержку, 14 процентов — были против.Резкий рост обсуждений темы ЛНР и ДНР в российских соцмедиа начался 14 февраля с 20 тысяч упоминаний в сутки и к 21 февраля составил более 200 тысяч сообщений в день. Основные площадки обсуждений — ВКонтакте и ОК. Оппонентами российских соцсетей "в этом обсуждении" выступили Facebook и Twitter.
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луганская народная республика
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технологии, донецкая народная республика, луганская народная республика, facebook, twitter, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия, brand analytics
07:42 22.02.2022 (обновлено: 08:03 22.02.2022)
 
Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР

Brand Analytics: российские пользователи соцмедиа поддержали решение признать ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР
Жители Донецка смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители Донецка смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев РИА Новости. Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Проанализирована реакция в первые три часа после объявления решения (22:00 – 01:00 мск 21 февраля 2022). За указанный период 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86 процентов высказались в поддержку, 14 процентов — были против.
© Brand AnalyticsПлощадки для обсуждения решения о признании независимости ДНР и ЛНР
Площадки для обсуждения решения о признании независимости ДНР и ЛНР
1 из 3
Площадки для обсуждения решения о признании независимости ДНР и ЛНР
© Brand Analytics
© Brand AnalyticsДинамика обсуждения ЛНР и ДНР в российских соцмедиа
Динамика обсуждения ЛНР и ДНР в российских соцмедиа
2 из 3
Динамика обсуждения ЛНР и ДНР в российских соцмедиа
© Brand Analytics
© Brand AnalyticsРеакция российских пользователей соцмедиа на признание ЛНР и ДНР
Реакция российских пользователей соцмедиа на признание ЛНР и ДНР
3 из 3
Реакция российских пользователей соцмедиа на признание ЛНР и ДНР
© Brand Analytics
1 из 3
Площадки для обсуждения решения о признании независимости ДНР и ЛНР
© Brand Analytics
2 из 3
Динамика обсуждения ЛНР и ДНР в российских соцмедиа
© Brand Analytics
3 из 3
Реакция российских пользователей соцмедиа на признание ЛНР и ДНР
© Brand Analytics
Резкий рост обсуждений темы ЛНР и ДНР в российских соцмедиа начался 14 февраля с 20 тысяч упоминаний в сутки и к 21 февраля составил более 200 тысяч сообщений в день. Основные площадки обсуждений — ВКонтакте и ОК. Оппонентами российских соцсетей "в этом обсуждении" выступили Facebook и Twitter.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ТехнологииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаFacebookTwitterСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияBrand Analytics
 
 
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