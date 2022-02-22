Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/plecho-1774202147.html
Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР"
Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР" - РИА Новости, 22.02.2022
Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР"
Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале написал о том, что поддерживает признание республик Донбасса, а жители региона готовы... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:18
2022-02-22T00:21
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
юрий бездудный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577594595_0:369:2984:2048_1920x0_80_0_0_2bec9b33a720bc02a11dac7b25632ed2.jpg
МУРМАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале написал о том, что поддерживает признание республик Донбасса, а жители региона готовы "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Он отметил, что в республиках "терроризируют мирных жителей" за то, что они во время Майдана отказались встать на сторону тех, кто этот Майдан устроил."Поддерживаю решение президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Мы готовы подставить плечо нашим братьям из Донецкой и Луганской народных республик!", - подчеркнул глава региона.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577594595_421:379:2647:2048_1920x0_80_0_0_56b751540c7d72f118ff03113754558d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, юрий бездудный
00:18 22.02.2022 (обновлено: 00:21 22.02.2022)
 
Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР"

Губернатор НАО Бездудный: мы готовы подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале написал о том, что поддерживает признание республик Донбасса, а жители региона готовы "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Трагические события, происходящие сейчас в Донецкой и Луганской народной республиках, не могут никого оставить равнодушными! Страдают дети, женщины, старики!", - написал Бездудный.
Он отметил, что в республиках "терроризируют мирных жителей" за то, что они во время Майдана отказались встать на сторону тех, кто этот Майдан устроил.
"Поддерживаю решение президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Мы готовы подставить плечо нашим братьям из Донецкой и Луганской народных республик!", - подчеркнул глава региона.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Женщина продает цветы в подземном переходе в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:19
"Испытали дикий стресс". Потери Украины и без войны — колоссальные
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЮрий Бездудный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала