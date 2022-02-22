00:18 22.02.2022 (обновлено: 00:21 22.02.2022)
Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР"
Губернатор НАО Бездудный: мы готовы подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале написал о том, что поддерживает признание республик Донбасса, а жители региона готовы "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Трагические события, происходящие сейчас в Донецкой и Луганской народной республиках, не могут никого оставить равнодушными! Страдают дети, женщины, старики!", - написал Бездудный.
Он отметил, что в республиках "терроризируют мирных жителей" за то, что они во время Майдана отказались встать на сторону тех, кто этот Майдан устроил.
"Поддерживаю решение президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Мы готовы подставить плечо нашим братьям из Донецкой и Луганской народных республик!", - подчеркнул глава региона.
Опубликовано: Никита Стома