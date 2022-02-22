https://ria.ru/20220222/plecho-1774202147.html

Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР"

Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР" - РИА Новости, 22.02.2022

Глава НАО заявил о готовности "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР"

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале написал о том, что поддерживает признание республик Донбасса, а жители региона готовы... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:18

2022-02-22T00:18

2022-02-22T00:21

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

юрий бездудный

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МУРМАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный в своем Telegram-канале написал о том, что поддерживает признание республик Донбасса, а жители региона готовы "подставить плечо братьям из ДНР и ЛНР".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Он отметил, что в республиках "терроризируют мирных жителей" за то, что они во время Майдана отказались встать на сторону тех, кто этот Майдан устроил."Поддерживаю решение президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Мы готовы подставить плечо нашим братьям из Донецкой и Луганской народных республик!", - подчеркнул глава региона.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, юрий бездудный