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Совфед одобрил закон об индексации пенсий военным

Совфед одобрил закон об индексации пенсий военным - РИА Новости, 22.02.2022

Совфед одобрил закон об индексации пенсий военным

Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:10

2022-02-22T15:10

2022-02-22T15:13

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общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам.Пенсии увеличиваются с 1 января 2022 года.В бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%.Таким образом, для того, чтобы провести индексацию по уровню 8,6%, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее 74%), для пенсионеров-ветеранов - установить ежемесячную доплату в размере 4,6%.Дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году - 63,4 миллиарда, в 2023 году - 42,5 миллиарда и в 2024 году - 48,4 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин в конце января предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект 10 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме. До этого президент подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров.

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, пенсии, военные, совет федерации рф, общество