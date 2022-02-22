https://ria.ru/20220222/peacemaker-1774042393.html
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся - РИА Новости, 22.02.2022
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся
55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:54
2022-02-22T04:54
2022-02-22T04:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774043813_0:106:2928:1754_1920x0_80_0_0_307bc95be7b9683387629336e705bfea.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. 55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге.Ганн опубликовал фото, на котором изображена его возлюбленная. На безымянном пальце Дженнифер — кольцо. В качестве подписи снимка режиссер поставил несколько эмодзи. Одно из них — в виде сердца, а другое — улыбающегося человека. СМИ и знаменитости в комментариях уже поздравили пару. "О, мой Бог", — отреагировала Карен Гиллан, исполнившая роль Небулы "Стражах Галактики" Ганна."А! Мои поздравления!" — написала Виола Дэвис. Дженнифер и Джеймс встречаются с 2015 года. За это время они успели поработать вместе на съемочной площадке. Актриса исполнила одну из главных ролей в сериале Ганна "Миротворец". Проект посвящен Крису Смиту — патриоту, готовому убить любого, лишь бы сохранить мир. В сериале этот антигерой был вынужден принять участие в очередном смертельно опасном деле ради спасения человечества, а заодно разобраться со своими психологическими травмами. Среди его помощников — агент Харкорт, образ которой воплотила Холлэнд. Ее героиня умна, владеет разными видами оружия и хороша в рукопашном бою. Смит влюбляется в эту опасную блондинку едва ли не с первого взгляда. "Миротворец" стартовал на HBO Max 14 января. Заключительная серия вышла 17 февраля. Ранее стало известно, что проект продлили на второй сезон.
https://ria.ru/20220111/review-1767164669.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774043813_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ab1ba4b649cafe5fee4377439b21ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся
Режиссер "Миротворца" Джеймс Ганн женится на звезде этого сериала Дженнифер Холлэнд
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. 55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге.
Ганн опубликовал фото, на котором изображена его возлюбленная. На безымянном пальце Дженнифер — кольцо. В качестве подписи снимка режиссер поставил несколько эмодзи. Одно из них — в виде сердца, а другое — улыбающегося человека.
СМИ и знаменитости в комментариях уже поздравили пару.
"О, мой Бог", — отреагировала Карен Гиллан, исполнившая роль Небулы "Стражах Галактики" Ганна.
"А! Мои поздравления!" — написала Виола Дэвис.
Дженнифер и Джеймс встречаются с 2015 года. За это время они успели поработать вместе на съемочной площадке. Актриса исполнила одну из главных ролей в сериале Ганна "Миротворец". Проект посвящен Крису Смиту — патриоту, готовому убить любого, лишь бы сохранить мир.
В сериале этот антигерой был вынужден принять участие в очередном смертельно опасном деле ради спасения человечества, а заодно разобраться со своими психологическими травмами. Среди его помощников — агент Харкорт, образ которой воплотила Холлэнд. Ее героиня умна, владеет разными видами оружия и хороша в рукопашном бою. Смит влюбляется в эту опасную блондинку едва ли не с первого взгляда.
"Миротворец" стартовал на HBO Max 14 января. Заключительная серия вышла 17 февраля. Ранее стало
известно, что проект продлили на второй сезон.
Опубликовано: Елена Громова