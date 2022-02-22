Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220222/peacemaker-1774042393.html
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся - РИА Новости, 22.02.2022
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся
55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:54
2022-02-22T04:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774043813_0:106:2928:1754_1920x0_80_0_0_307bc95be7b9683387629336e705bfea.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. 55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге.Ганн опубликовал фото, на котором изображена его возлюбленная. На безымянном пальце Дженнифер — кольцо. В качестве подписи снимка режиссер поставил несколько эмодзи. Одно из них — в виде сердца, а другое — улыбающегося человека. СМИ и знаменитости в комментариях уже поздравили пару. "О, мой Бог", — отреагировала Карен Гиллан, исполнившая роль Небулы "Стражах Галактики" Ганна."А! Мои поздравления!" — написала Виола Дэвис. Дженнифер и Джеймс встречаются с 2015 года. За это время они успели поработать вместе на съемочной площадке. Актриса исполнила одну из главных ролей в сериале Ганна "Миротворец". Проект посвящен Крису Смиту — патриоту, готовому убить любого, лишь бы сохранить мир. В сериале этот антигерой был вынужден принять участие в очередном смертельно опасном деле ради спасения человечества, а заодно разобраться со своими психологическими травмами. Среди его помощников — агент Харкорт, образ которой воплотила Холлэнд. Ее героиня умна, владеет разными видами оружия и хороша в рукопашном бою. Смит влюбляется в эту опасную блондинку едва ли не с первого взгляда. "Миротворец" стартовал на HBO Max 14 января. Заключительная серия вышла 17 февраля. Ранее стало известно, что проект продлили на второй сезон.
https://ria.ru/20220111/review-1767164669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774043813_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ab1ba4b649cafe5fee4377439b21ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы
04:54 22.02.2022
 
Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся

Режиссер "Миротворца" Джеймс Ганн женится на звезде этого сериала Дженнифер Холлэнд

© AFP 2022 / Robyn BeckДжеймс Ганн и Дженнифер Холлэнд
Джеймс Ганн и Дженнифер Холлэнд - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Robyn Beck
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. 55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге.
Ганн опубликовал фото, на котором изображена его возлюбленная. На безымянном пальце Дженнифер — кольцо. В качестве подписи снимка режиссер поставил несколько эмодзи. Одно из них — в виде сердца, а другое — улыбающегося человека.
СМИ и знаменитости в комментариях уже поздравили пару.
"О, мой Бог", — отреагировала Карен Гиллан, исполнившая роль Небулы "Стражах Галактики" Ганна.
"А! Мои поздравления!" — написала Виола Дэвис.
Дженнифер и Джеймс встречаются с 2015 года. За это время они успели поработать вместе на съемочной площадке. Актриса исполнила одну из главных ролей в сериале Ганна "Миротворец". Проект посвящен Крису Смиту — патриоту, готовому убить любого, лишь бы сохранить мир.
В сериале этот антигерой был вынужден принять участие в очередном смертельно опасном деле ради спасения человечества, а заодно разобраться со своими психологическими травмами. Среди его помощников — агент Харкорт, образ которой воплотила Холлэнд. Ее героиня умна, владеет разными видами оружия и хороша в рукопашном бою. Смит влюбляется в эту опасную блондинку едва ли не с первого взгляда.
"Миротворец" стартовал на HBO Max 14 января. Заключительная серия вышла 17 февраля. Ранее стало известно, что проект продлили на второй сезон.
Кадр из сериала Миротворец
11 января, 07:52Культура
За что критики хвалят и ругают спин-офф "Отряда самоубийц: Миссия навылет"
Опубликовано: Елена Громова
 
КультураНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала