https://ria.ru/20220222/peacemaker-1774042393.html

Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся

Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся - РИА Новости, 22.02.2022

Режиссер "Миротворца" и исполнительница главной роли поженятся

55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:54

2022-02-22T04:54

2022-02-22T04:54

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. 55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе Дженнифер Холлэнд. Об этом постановщик сообщили в личном микроблоге.Ганн опубликовал фото, на котором изображена его возлюбленная. На безымянном пальце Дженнифер — кольцо. В качестве подписи снимка режиссер поставил несколько эмодзи. Одно из них — в виде сердца, а другое — улыбающегося человека. СМИ и знаменитости в комментариях уже поздравили пару. "О, мой Бог", — отреагировала Карен Гиллан, исполнившая роль Небулы "Стражах Галактики" Ганна."А! Мои поздравления!" — написала Виола Дэвис. Дженнифер и Джеймс встречаются с 2015 года. За это время они успели поработать вместе на съемочной площадке. Актриса исполнила одну из главных ролей в сериале Ганна "Миротворец". Проект посвящен Крису Смиту — патриоту, готовому убить любого, лишь бы сохранить мир. В сериале этот антигерой был вынужден принять участие в очередном смертельно опасном деле ради спасения человечества, а заодно разобраться со своими психологическими травмами. Среди его помощников — агент Харкорт, образ которой воплотила Холлэнд. Ее героиня умна, владеет разными видами оружия и хороша в рукопашном бою. Смит влюбляется в эту опасную блондинку едва ли не с первого взгляда. "Миротворец" стартовал на HBO Max 14 января. Заключительная серия вышла 17 февраля. Ранее стало известно, что проект продлили на второй сезон.

https://ria.ru/20220111/review-1767164669.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы