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Сериал "Миротворец" продлили на второй сезон
Сериал "Миротворец" продлили на второй сезон - РИА Новости, 17.02.2022
Сериал "Миротворец" продлили на второй сезон
Сериал Джеймса Ганна "Миротворец" продлили на второй сезон, сообщает Collider. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:29
2022-02-17T16:29
2022-02-17T16:29
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сериал Джеймса Ганна "Миротворец" продлили на второй сезон, сообщает Collider. "Миротворец" — спин-офф другого проекта режиссера, фантастического боевика "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Сериал получил высокую оценку критиков и был тепло принят зрителями.Главный герой — Кристофер Смит, известный как Миротворец. В полном метре этот персонаж проливал реки крови, одержимый идеей сохранить мир любой ценой. Но в сольном проекте образ безжалостного и чокнутого патриота стал гораздо сложнее. Ганн показал, через что Смиту пришлось пройти в детстве. Огги, отец Кристофера, — жестокий расист. Он издевался над сыном, когда тот был маленьким, и старался сделать из него себе подобного. Но ужасные опыты Огги по воспитанию не уничтожили в его ребенке зародыши добра и сочувствия. Кристофера Смита в сериале, как и в блокбастере, сыграл Джон Сина, рестлер и актер. Также в шоу снимались Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Роберт Патрик, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чикуди Ивуджи и другие.Первый сезон "Миротворца" стартовал на HBO Max 14 января.
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новости культуры, кино и сериалы, dc comics
Сериал "Миротворец" продлили на второй сезон
Сериал Джеймса Ганна "Миротворец" продлили на второй сезон
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Сериал Джеймса Ганна "Миротворец" продлили на второй сезон, сообщает
Collider.
"Миротворец" — спин-офф другого проекта режиссера, фантастического боевика "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Сериал получил высокую оценку критиков и был тепло принят зрителями.
Главный герой — Кристофер Смит, известный как Миротворец. В полном метре этот персонаж проливал реки крови, одержимый идеей сохранить мир любой ценой. Но в сольном проекте образ безжалостного и чокнутого патриота стал гораздо сложнее.
Ганн показал, через что Смиту пришлось пройти в детстве. Огги, отец Кристофера, — жестокий расист. Он издевался над сыном, когда тот был маленьким, и старался сделать из него себе подобного. Но ужасные опыты Огги по воспитанию не уничтожили в его ребенке зародыши добра и сочувствия.
"Джеймс Ганн создал необыкновенный проект, одновременно захватывающий, веселый и искренний, а также показывающий человечность команды неудачников, живущих в сверхчеловеческом мире", — говорит Сара Обри, руководитель отдела оригинального контента HBO Max.
Кристофера Смита в сериале, как и в блокбастере, сыграл Джон Сина, рестлер и актер. Также в шоу снимались Стив Эйджи, Даниэль Брукс, Роберт Патрик, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чикуди Ивуджи и другие.
Первый сезон "Миротворца" стартовал на HBO Max 14 января.