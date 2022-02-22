https://ria.ru/20220222/otvod-1774364542.html

Зеленский отреагировал на призывы ЛНР и ДНР отвести войска в Донбассе

Зеленский отреагировал на призывы ЛНР и ДНР отвести войска в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский отреагировал на призывы ЛНР и ДНР отвести войска в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя призывы Донецкой и Луганской народных республик отвести войска в Донбассе, заявил, что Киев не общается с их... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:27

2022-02-22T15:27

2022-02-22T15:27

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

владимир зеленский

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признание днр и лнр в россии

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя призывы Донецкой и Луганской народных республик отвести войска в Донбассе, заявил, что Киев не общается с их представителями.Ранее вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что Луганская народная республика призовет Украину добровольно отвести войска из Луганской области, иначе будут принять меры."Мы с ними не общаемся, мы не понимаем, кто это", - сказал Зеленский во вторник, комментируя заявления о просьбах отвести вооружение в Донбассе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир зеленский, украина, признание днр и лнр в россии