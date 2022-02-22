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В ДНР сообщили о семи обстрелах за час, совершенных силовиками

В ДНР сообщили о семи обстрелах за час, совершенных силовиками - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР сообщили о семи обстрелах за час, совершенных силовиками

Украинские силовики за час совершили семь обстрелов территории ДНР с применением запрещенного калибра, следует из заявления представительства республики в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:24

2022-02-22T17:24

2022-02-22T17:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики за час совершили семь обстрелов территории ДНР с применением запрещенного калибра, следует из заявления представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В соответствии с заявлением, обстрелам подверглись населенные пункты Новая Марьевка, Таврическое, Безыменное, Белая Каменка и Докучаевск. По пунктам Таврическое и Безыменное были выпущены мины орудиями запрещенного калибра в 120 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр