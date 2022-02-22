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ВСУ обстреляли три населенных пункта за полтора часа, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли три населенных пункта за полтора часа, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта за полтора часа, заявили в ДНР

Украинские силовики за полтора часа совершили обстрелы Донецкой народной республики по трем направлениям, применив в том числе запрещенные минскими соглашениями РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T11:32

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в мире

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики за полтора часа совершили обстрелы Донецкой народной республики по трем направлениям, применив в том числе запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что в направлении села Петровское выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, в направлении села Набережное выпущено 20 гранат из АГС. Шестнадцать мин калибром 120 миллиметров выпущено в направлении села Безыменное.Обстрелы произошли в период с 09:30 по 11:00.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, луганская народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин