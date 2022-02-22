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ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные за последние примерно три часа обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе минами запрещенного калибра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:47

2022-02-22T03:47

2022-02-22T03:57

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские военные за последние примерно три часа обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе минами запрещенного калибра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Сообщается, что под огонь попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. В направлении Озеряновки ВСУ выпустили семь мин калибром 82 миллиметра и 10 гранат из АГС, в направлении Таврического и Петровского — по 12 мин запрещенным Минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика