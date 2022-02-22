https://ria.ru/20220222/nato-1774455367.html

Столтенберг: силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности

Столтенберг: силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности - РИА Новости, 22.02.2022

Столтенберг: силы реагирования НАТО привели в высокую степень готовности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что силы реагирования альянса приведены в высокую степень готовности. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:02

2022-02-22T21:02

2022-02-22T21:02

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что силы реагирования альянса приведены в высокую степень готовности."Силы реагирования НАТО были приведены в высокую степень готовности, мы сделали это несколько недель назад, но эти силы не были развернуты", - сказал он по итогам внеочередной встречи в рамках комиссии НАТО-Украина.При этом, по его словам, были развернуты силы ряда стран-членов альянса. В частности, Столтенберг отметил, что США направили подразделения в Румынию, Германия направила дополнительные силы в Литву, Великобритания удвоила свое присутствие в Эстонии. "Другие союзники - Испания, Нидерланды, Дания - также решили направить свои силы, корабли и самолеты на усиление нашего присутствия. Франция, со своей стороны, заявила о готовности возглавить боевую группу в Румынии", - добавил глава организации.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нато, йенс столтенберг