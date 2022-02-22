https://ria.ru/20220222/nato-1774437266.html

Столтенберг заявил о готовности НАТО к усилению присутствия на востоке

Столтенберг заявил о готовности НАТО к усилению присутствия на востоке - РИА Новости, 22.02.2022

Столтенберг заявил о готовности НАТО к усилению присутствия на востоке

НАТО готова при необходимости продолжить усиление своего присутствия на востоке, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания комиссии... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:16

2022-02-22T19:16

2022-02-22T19:33

нато

в мире

владимир путин

луганская народная республика

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россия

ситуация в днр и лнр

украина

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БРЮСЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. НАТО готова при необходимости продолжить усиление своего присутствия на востоке, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР."НАТО уже усилила свое присутствие… Мы готовы и дальше это делать при необходимости", - сказал он.Столтенберг подчеркнул, что "НАТО дает четко понять, что способна защитить всех своих союзников"."Мы твердо продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы подтвердили, что продолжим оказывать поддержку", - сказал он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/spetsnaz-1774403189.html

https://ria.ru/20220222/soglasie-1774434602.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, йенс столтенберг