19:16 22.02.2022 (обновлено: 19:33 22.02.2022)
Столтенберг заявил о готовности НАТО к усилению присутствия на востоке
Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности альянса к усилению присутствия на востоке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
БРЮСЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. НАТО готова при необходимости продолжить усиление своего присутствия на востоке, заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
"НАТО уже усилила свое присутствие… Мы готовы и дальше это делать при необходимости", - сказал он.
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Столтенберг подчеркнул, что "НАТО дает четко понять, что способна защитить всех своих союзников".
"Мы твердо продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы подтвердили, что продолжим оказывать поддержку", - сказал он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев