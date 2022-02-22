https://ria.ru/20220222/mts-1774266673.html

МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь

МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь - РИА Новости, 22.02.2022

МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь

МТС предоставит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснения о причинах повышения цен на услуги сотовой связи, абоненты оператора были заранее... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:47

2022-02-22T10:47

2022-02-22T10:47

экономика

мтс

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cc77d0fd29b1de774d06eb48c836bf3.jpg

МОСКВА, 22 фев- РИА Новости. МТС предоставит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснения о причинах повышения цен на услуги сотовой связи, абоненты оператора были заранее проинформированы об изменении цен, сообщает пресс-служба оператора.Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе более чем для 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%.МТС отмечает, что российским операторам приходится корректировать тарифы в том числе из-за ускорения инфляции, роста стоимости оборудования и его доставки, увеличения расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей."Даже с учетом изменений услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220119/tarify-1768607290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мтс, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)