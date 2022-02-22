Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/mts-1774266673.html
МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь
МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь - РИА Новости, 22.02.2022
МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь
МТС предоставит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснения о причинах повышения цен на услуги сотовой связи, абоненты оператора были заранее... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:47
2022-02-22T10:47
экономика
мтс
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cc77d0fd29b1de774d06eb48c836bf3.jpg
МОСКВА, 22 фев- РИА Новости. МТС предоставит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснения о причинах повышения цен на услуги сотовой связи, абоненты оператора были заранее проинформированы об изменении цен, сообщает пресс-служба оператора.Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе более чем для 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%.МТС отмечает, что российским операторам приходится корректировать тарифы в том числе из-за ускорения инфляции, роста стоимости оборудования и его доставки, увеличения расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей."Даже с учетом изменений услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", - добавили в компании.
https://ria.ru/20220119/tarify-1768607290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e68d5dfa55e2b5e1235ced6bdde1fff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мтс, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
10:47 22.02.2022
 
МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь

Оператор МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании МТС
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев- РИА Новости. МТС предоставит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснения о причинах повышения цен на услуги сотовой связи, абоненты оператора были заранее проинформированы об изменении цен, сообщает пресс-служба оператора.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе более чем для 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%.
"МТС предоставит службе все необходимые разъяснения. Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку", - говорится в сообщении компании.
МТС отмечает, что российским операторам приходится корректировать тарифы в том числе из-за ускорения инфляции, роста стоимости оборудования и его доставки, увеличения расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей.
"Даже с учетом изменений услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", - добавили в компании.
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:00
Эксперт прокомментировал повышение архивных тарифов сотовых операторов
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаМТСРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала