МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь
Оператор МТС предоставит ФАС разъяснения о причинах повышения цен на сотовую связь
МОСКВА, 22 фев- РИА Новости. МТС предоставит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разъяснения о причинах повышения цен на услуги сотовой связи, абоненты оператора были заранее проинформированы об изменении цен, сообщает пресс-служба оператора.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе более чем для 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%.
"МТС предоставит службе все необходимые разъяснения. Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку", - говорится в сообщении компании.
МТС отмечает, что российским операторам приходится корректировать тарифы в том числе из-за ускорения инфляции, роста стоимости оборудования и его доставки, увеличения расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей.
"Даже с учетом изменений услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", - добавили в компании.
Опубликовано: Ольга Фомченкова