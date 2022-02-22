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ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на связь
ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на связь - РИА Новости, 22.02.2022
ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на связь
Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении МТС дело из-за повышения цен на услуги сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:10
2022-02-22T14:01
экономика
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении МТС дело из-за повышения цен на услуги сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в телеграме.Так, по сведениям ФАС, январское изменение тарифов коснулось более 28 миллионов человек. Рост составил в среднем 9,5 процента.По мнению ведомства, такое повышение при отсутствии технологического, экономического или какого-либо еще обоснования нарушает интересы потребителей.При этом оператор не предъявил подтверждений роста расходов в достаточном объеме, чтобы оправдать повышение цен, добавили в ФАС.Пресс-служба МТС, со своей стороны, пообещала предоставить все необходимые разъяснения.
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Мадина Моргоева
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экономика, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:10 22.02.2022 (обновлено: 14:01 22.02.2022)
 
ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на связь

ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на сотовую связь на 9,5%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСалон оператора мобильной связи МТС на улице Арбат в Москве.
Салон оператора мобильной связи МТС на улице Арбат в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Салон оператора мобильной связи МТС на улице Арбат в Москве.
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении МТС дело из-за повышения цен на услуги сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в телеграме.
Так, по сведениям ФАС, январское изменение тарифов коснулось более 28 миллионов человек. Рост составил в среднем 9,5 процента.
По мнению ведомства, такое повышение при отсутствии технологического, экономического или какого-либо еще обоснования нарушает интересы потребителей.
При этом оператор не предъявил подтверждений роста расходов в достаточном объеме, чтобы оправдать повышение цен, добавили в ФАС.
Пресс-служба МТС, со своей стороны, пообещала предоставить все необходимые разъяснения.
Салоны связи Мегафон и МТС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 04:00Сказано в эфире
Эксперт назвала вескую причину для смены тарифа мобильной связи
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаМТСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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