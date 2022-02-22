https://ria.ru/20220222/fas-1774246063.html

ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на связь

ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на связь - РИА Новости, 22.02.2022

ФАС возбудила против МТС дело из-за необоснованного повышения цен на связь

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении МТС дело из-за повышения цен на услуги сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:10

2022-02-22T09:10

2022-02-22T14:01

экономика

мтс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении МТС дело из-за повышения цен на услуги сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в телеграме.Так, по сведениям ФАС, январское изменение тарифов коснулось более 28 миллионов человек. Рост составил в среднем 9,5 процента.По мнению ведомства, такое повышение при отсутствии технологического, экономического или какого-либо еще обоснования нарушает интересы потребителей.При этом оператор не предъявил подтверждений роста расходов в достаточном объеме, чтобы оправдать повышение цен, добавили в ФАС.Пресс-служба МТС, со своей стороны, пообещала предоставить все необходимые разъяснения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/tarif-1773317112.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)