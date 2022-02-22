https://ria.ru/20220222/maruv-1774303600.html
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах - РИА Новости, 22.02.2022
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах
Maruv (Анна Корсун) объяснила, как скрывала беременность в концертных костюмах. Об этом она рассказала в сторис личного микроблога. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:21
2022-02-22T13:21
2022-02-22T13:21
шоубиз
maruv (анна корсун)
знаменитости
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Maruv (Анна Корсун) объяснила, как скрывала беременность в концертных костюмах. Об этом она рассказала в сторис личного микроблога. Судя по словам певицы, спрятать округлившийся живот ей удавалось при помощи продуманного фасона. "Правильно пошитый костюм, и спереди беременности как и не бывало. Только сбоку можем запалиться", — сказала Maruv.О том, что она скоро станет мамой, певица сообщила в день своего рождения.
https://ria.ru/20220217/friske-1773319231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
maruv (анна корсун), знаменитости
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах
Maruv объяснила, как с помощью фасона скрывала беременность в обтягивающих костюмах