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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220222/maruv-1774303600.html
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах - РИА Новости, 22.02.2022
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах
Maruv (Анна Корсун) объяснила, как скрывала беременность в концертных костюмах. Об этом она рассказала в сторис личного микроблога. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:21
2022-02-22T13:21
шоубиз
maruv (анна корсун)
знаменитости
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Maruv (Анна Корсун) объяснила, как скрывала беременность в концертных костюмах. Об этом она рассказала в сторис личного микроблога. Судя по словам певицы, спрятать округлившийся живот ей удавалось при помощи продуманного фасона. "Правильно пошитый костюм, и спереди беременности как и не бывало. Только сбоку можем запалиться", — сказала Maruv.О том, что она скоро станет мамой, певица сообщила в день своего рождения.
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Елена Громова
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maruv (анна корсун), знаменитости
13:21 22.02.2022
 
Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах

Maruv объяснила, как с помощью фасона скрывала беременность в обтягивающих костюмах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица MARUV
Певица MARUV - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Maruv (Анна Корсун) объяснила, как скрывала беременность в концертных костюмах. Об этом она рассказала в сторис личного микроблога.
Судя по словам певицы, спрятать округлившийся живот ей удавалось при помощи продуманного фасона.
© @maruvofficial/InstagramСкриншот сторис певицы MARUV в Instagram
Скриншот сторис певицы MARUV в Instagram
© @maruvofficial/Instagram
Скриншот сторис певицы MARUV в Instagram
"Правильно пошитый костюм, и спереди беременности как и не бывало. Только сбоку можем запалиться", — сказала Maruv.
О том, что она скоро станет мамой, певица сообщила в день своего рождения.
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 15:04Шоубиз
Сестра Жанны Фриске подтвердила беременность
Опубликовано: Елена Громова
 
ШоубизMaruv (Анна Корсун)Знаменитости
 
 
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