https://ria.ru/20220222/maruv-1774303600.html

Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах

Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах - РИА Новости, 22.02.2022

Maruv объяснила, как скрывала беременность в обтягивающих костюмах

Maruv (Анна Корсун) объяснила, как скрывала беременность в концертных костюмах. Об этом она рассказала в сторис личного микроблога. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:21

2022-02-22T13:21

2022-02-22T13:21

шоубиз

maruv (анна корсун)

знаменитости

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Maruv (Анна Корсун) объяснила, как скрывала беременность в концертных костюмах. Об этом она рассказала в сторис личного микроблога. Судя по словам певицы, спрятать округлившийся живот ей удавалось при помощи продуманного фасона. "Правильно пошитый костюм, и спереди беременности как и не бывало. Только сбоку можем запалиться", — сказала Maruv.О том, что она скоро станет мамой, певица сообщила в день своего рождения.

https://ria.ru/20220217/friske-1773319231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

maruv (анна корсун), знаменитости