https://ria.ru/20220215/maruv-1772849887.html

Певица Maruv объявила о своей беременности

Певица Maruv объявила о своей беременности - РИА Новости, 15.02.2022

Певица Maruv объявила о своей беременности

Певица Maruv (Анна Корсун) в свой день рождения объявила в инстаграме о беременности. Она вместе с мужем Александром Корсуном впервые готовится стать мамой. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:46

2022-02-15T10:46

2022-02-15T10:46

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) в свой день рождения объявила в инстаграме о беременности. Она вместе с мужем Александром Корсуном впервые готовится стать мамой. К тексту Maruv прикрепила серию снимков, на которых позирует в латексном мини-платье и демонстрирует округлившийся живот. В комментариях певицу поздравили поклонники и коллеги. " У меня есть пуля любви для тебя", — написал лидер The Hatters Юрий Музыченко; "Ура! Поздравляем", — присоединилась Дарья Шейк из группы Rasa; "Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях", — пожелала певица Татьяна Решетняк (Tayanna).

https://ria.ru/20220131/rihanna-1770367890.html

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