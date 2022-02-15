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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220215/maruv-1772849887.html
Певица Maruv объявила о своей беременности
Певица Maruv объявила о своей беременности - РИА Новости, 15.02.2022
Певица Maruv объявила о своей беременности
Певица Maruv (Анна Корсун) в свой день рождения объявила в инстаграме о беременности. Она вместе с мужем Александром Корсуном впервые готовится стать мамой. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:46
2022-02-15T10:46
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
maruv (анна корсун)
стиль жизни
беременность
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) в свой день рождения объявила в инстаграме о беременности. Она вместе с мужем Александром Корсуном впервые готовится стать мамой. К тексту Maruv прикрепила серию снимков, на которых позирует в латексном мини-платье и демонстрирует округлившийся живот. В комментариях певицу поздравили поклонники и коллеги. " У меня есть пуля любви для тебя", — написал лидер The Hatters Юрий Музыченко; "Ура! Поздравляем", — присоединилась Дарья Шейк из группы Rasa; "Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях", — пожелала певица Татьяна Решетняк (Tayanna).
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новости культуры, шоу-бизнес, maruv (анна корсун), стиль жизни, беременность, звезды, знаменитости, the hatters, rasa, юрий музыченко
10:46 15.02.2022
 
Певица Maruv объявила о своей беременности

Певица Maruv объявила о своей беременности

© Фото : предоставлено пресс-службой артистаУкраинская певица Maruv
Украинская певица Maruv - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой артиста
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) в свой день рождения объявила в инстаграме о беременности. Она вместе с мужем Александром Корсуном впервые готовится стать мамой.
"Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью. Мы с Александром в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком", — написала исполнительница.
К тексту Maruv прикрепила серию снимков, на которых позирует в латексном мини-платье и демонстрирует округлившийся живот.
В комментариях певицу поздравили поклонники и коллеги. " У меня есть пуля любви для тебя", — написал лидер The Hatters Юрий Музыченко; "Ура! Поздравляем", — присоединилась Дарья Шейк из группы Rasa; "Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях", — пожелала певица Татьяна Решетняк (Tayanna).
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ШоубизНовости культурыШоу-бизнесMaruv (Анна Корсун)Стиль жизнибеременностьзвездыЗнаменитостиThe HattersRASAЮрий Музыченко
 
 
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