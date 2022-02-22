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ВСУ 27 раз нарушили режим тишины за чуть более чем два часа, заявили в ЛНР

ВСУ 27 раз нарушили режим тишины за чуть более чем два часа, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ 27 раз нарушили режим тишины за чуть более чем два часа, заявили в ЛНР

Киев 27 раз за чуть более чем два часа нарушил режим прекращения огня в ЛНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями снаряды, сообщило... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:56

2022-02-22T14:56

2022-02-22T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

джо байден

андрей руденко

ростовская область

киев

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев 27 раз за чуть более чем два часа нарушил режим прекращения огня в ЛНР, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями снаряды, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении. Отмечается, что в ходе обстрелов, в частности, были использованы запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия, напротив, выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, джо байден, андрей руденко, ростовская область, киев, россия, нато, бук (зенитный ракетный комплекс), ситуация в днр и лнр