https://ria.ru/20220222/lnr-1774289323.html

Пасечник ратифицировал договор о дружбе между ЛНР и Россией

Пасечник ратифицировал договор о дружбе между ЛНР и Россией - РИА Новости, 22.02.2022

Пасечник ратифицировал договор о дружбе между ЛНР и Россией

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и Российской... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:57

2022-02-22T11:57

2022-02-22T13:32

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

признание днр и лнр в россии, лнр, леонид пасечник, россия, в мире