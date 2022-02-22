11:57 22.02.2022 (обновлено: 13:32 22.02.2022)
Пасечник ратифицировал договор о дружбе между ЛНР и Россией
Глава ЛНР Пасечник подписал закон о ратификации договора о дружбе с Россией
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон Луганской Народной Республикой "О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией", - заявили РИА Новости в администрации главы ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова