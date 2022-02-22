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Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР
Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание независимости и суверенитета Республики. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:12
2022-02-22T09:21
в мире
леонид пасечник
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание независимости и суверенитета Республики."От имени всех жителей Луганской Народной Республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности президенту России Владимиру Путину за признание Донбасса", - сказал глава Республики в своём обращении.Он подчеркнул, что Россия оказала поддержку Донбассу в момент, "когда обстановка на линии фронта накалилась до предела - Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, с особой жестокостью начал подрывать покой и безопасность наших жителей"."Нам ничего не оставалось, как обратиться к России. Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое для всех нас решение - признать независимость и суверенитет народных Республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для братской страны мы не просто "ОРДЛО", как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду", - добавил Пасечник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/nezavisimost-1774243564.html
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луганская народная республика
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в мире, леонид пасечник, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
09:12 22.02.2022 (обновлено: 09:21 22.02.2022)
 
Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР

Пасечник: выражаю огромную благодарность президенту Путину за признание суверенитета ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание независимости и суверенитета Республики.
"От имени всех жителей Луганской Народной Республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности президенту России Владимиру Путину за признание Донбасса", - сказал глава Республики в своём обращении.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД прокомментировали решение о признании независимости ДНР и ЛНР
Он подчеркнул, что Россия оказала поддержку Донбассу в момент, "когда обстановка на линии фронта накалилась до предела - Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, с особой жестокостью начал подрывать покой и безопасность наших жителей".
"Нам ничего не оставалось, как обратиться к России. Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое для всех нас решение - признать независимость и суверенитет народных Республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для братской страны мы не просто "ОРДЛО", как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду", - добавил Пасечник.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Флаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Парламент ЛНР обсудит ратификацию соглашений с Россией, сообщил источник
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреЛеонид ПасечникПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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