https://ria.ru/20220222/lnr-1774246307.html

Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР

Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание независимости и суверенитета Республики. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:12

2022-02-22T09:12

2022-02-22T09:21

в мире

леонид пасечник

признание днр и лнр в россии

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание независимости и суверенитета Республики."От имени всех жителей Луганской Народной Республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности президенту России Владимиру Путину за признание Донбасса", - сказал глава Республики в своём обращении.Он подчеркнул, что Россия оказала поддержку Донбассу в момент, "когда обстановка на линии фронта накалилась до предела - Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, с особой жестокостью начал подрывать покой и безопасность наших жителей"."Нам ничего не оставалось, как обратиться к России. Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое для всех нас решение - признать независимость и суверенитет народных Республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для братской страны мы не просто "ОРДЛО", как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду", - добавил Пасечник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/nezavisimost-1774243564.html

https://ria.ru/20220222/lnr-1774246539.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, леонид пасечник, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин