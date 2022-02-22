09:12 22.02.2022 (обновлено: 09:21 22.02.2022)
Пасечник поблагодарил Путина за признание суверенитета ДНР и ЛНР
Пасечник: выражаю огромную благодарность президенту Путину за признание суверенитета ЛНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание независимости и суверенитета Республики.
"От имени всех жителей Луганской Народной Республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности президенту России Владимиру Путину за признание Донбасса", - сказал глава Республики в своём обращении.
"Нам ничего не оставалось, как обратиться к России. Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое для всех нас решение - признать независимость и суверенитет народных Республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада. Для братской страны мы не просто "ОРДЛО", как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду", - добавил Пасечник.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева