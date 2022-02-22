https://ria.ru/20220222/lgotniki-1774353501.html

Ростовские льготники будут получать выплаты вместо бесплатного проезда

Ростовские льготники будут получать выплаты вместо бесплатного проезда - РИА Новости, 22.02.2022

Ростовские льготники будут получать выплаты вместо бесплатного проезда

Отдельные льготные категории жителей Ростовской области с 3 марта буду получать ежемесячные выплаты в 1 тысячу рублей вместо права бесплатного проезда в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:48

2022-02-22T14:48

2022-02-22T14:48

ростовская область

общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Отдельные льготные категории жителей Ростовской области с 3 марта буду получать ежемесячные выплаты в 1 тысячу рублей вместо права бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.Соответствующий закон депутаты утвердили на заседании во вторник."Изменяется форма предоставления меры социальной поддержки отдельным региональным льготникам. Вместо права бесплатного проезда в городском и межмуниципальном транспорте им теперь будет предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 1 тысячи рублей", - сказал Ищенко.Норма коснется тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, федеральных ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области. По данным минтруда региона, на 1 декабря прошлого года, их численность в области составляла около 244 тысяч человек. Перечисление выплат начнется 3 марта авансом.

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, ростовская область