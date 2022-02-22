Ростовские льготники будут получать выплаты вместо бесплатного проезда
Льготники в Ростовской области будут получать выплаты вместо бесплатного проезда
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Отдельные льготные категории жителей Ростовской области с 3 марта буду получать ежемесячные выплаты в 1 тысячу рублей вместо права бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующий закон депутаты утвердили на заседании во вторник.
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"Изменяется форма предоставления меры социальной поддержки отдельным региональным льготникам. Вместо права бесплатного проезда в городском и межмуниципальном транспорте им теперь будет предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 1 тысячи рублей", - сказал Ищенко.
Норма коснется тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, федеральных ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области. По данным минтруда региона, на 1 декабря прошлого года, их численность в области составляла около 244 тысяч человек. Перечисление выплат начнется 3 марта авансом.
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Опубликовано: Ольга Маркова