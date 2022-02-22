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Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского - РИА Новости, 22.02.2022
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского
Глава ЛДПР Владимир Жириновский поправляется от COVID-19, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:49
2022-02-22T12:26
политика
госдума рф
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский поправляется от COVID-19, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Об этом он рассказал на заседании фракции коммунистов в Госдуме.Жириновский находится в больнице с начала февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии заявляли, что сейчас он уже восстанавливается, но все еще находится под наблюдением врачей.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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политика, госдума рф, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир жириновский
10:49 22.02.2022 (обновлено: 12:26 22.02.2022)
 
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского

Зюганов на заседании фракции КПРФ заявил, что Жириновский поправляется

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский поправляется от COVID-19, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Об этом он рассказал на заседании фракции коммунистов в Госдуме.
Жириновский находится в больнице с начала февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии заявляли, что сейчас он уже восстанавливается, но все еще находится под наблюдением врачей.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:52В России
"Постепенно, но верно". В ЛДПР рассказали о состоянии здоровья Жириновского
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ПолитикаГосдума РФКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир Жириновский
 
 
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