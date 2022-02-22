https://ria.ru/20220222/kprf-1774267169.html
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского - РИА Новости, 22.02.2022
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского
Глава ЛДПР Владимир Жириновский поправляется от COVID-19, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:49
2022-02-22T10:49
2022-02-22T12:26
политика
госдума рф
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский поправляется от COVID-19, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Об этом он рассказал на заседании фракции коммунистов в Госдуме.Жириновский находится в больнице с начала февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии заявляли, что сейчас он уже восстанавливается, но все еще находится под наблюдением врачей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774028613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир жириновский
10:49 22.02.2022 (обновлено: 12:26 22.02.2022)
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского
Зюганов на заседании фракции КПРФ заявил, что Жириновский поправляется