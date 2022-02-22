https://ria.ru/20220222/kprf-1774267169.html

Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского

Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского - РИА Новости, 22.02.2022

Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского

Глава ЛДПР Владимир Жириновский поправляется от COVID-19, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:49

2022-02-22T10:49

2022-02-22T12:26

политика

госдума рф

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир жириновский

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский поправляется от COVID-19, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Об этом он рассказал на заседании фракции коммунистов в Госдуме.Жириновский находится в больнице с начала февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии заявляли, что сейчас он уже восстанавливается, но все еще находится под наблюдением врачей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774028613.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, госдума рф, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир жириновский