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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20220222/kniga-1774321654.html
Как придумали главную кулинарную книгу СССР
Как придумали главную кулинарную книгу СССР - РИА Новости, 22.02.2022
Как придумали главную кулинарную книгу СССР
Самая известная кулинарная книга СССР была издана общим тиражом 8 млн экземпляров. Ее современные переиздания до сих пор можно найти в магазинах, а в некоторых семьях раритетный том передают по наследству.
2022-02-22T14:00
2022-02-22T14:00
истории.doc
подкаст
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Как придумали главную кулинарную книгу СССР
Самая известная кулинарная книга СССР была издана общим тиражом 8 млн экземпляров. Ее современные переиздания до сих пор можно найти в магазинах, а в некоторых семьях раритетный том передают по наследству. В чем секрет популярности "Книги о вкусной и здоровой пище", как она повлияла на страну, и какие американские традиции привез в СССР Анастас Микоян.
audio/mpeg
Как придумали главную кулинарную книгу СССР
Самая известная кулинарная книга СССР была издана общим тиражом 8 млн экземпляров. Ее современные переиздания до сих пор можно найти в магазинах, а в некоторых семьях раритетный том передают по наследству. В чем секрет популярности "Книги о вкусной и здоровой пище", как она повлияла на страну, и какие американские традиции привез в СССР Анастас Микоян.
audio/mpeg
В чем секрет популярности "Книги о вкусной и здоровой пище", как она повлияла на страну, и какие американские традиции привез в СССР Анастас Микоян.Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Наталия ШашинаСценарий эпизода: Полина ПанинаСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
14:00 22.02.2022
 

Как придумали главную кулинарную книгу СССР

Истории.doc
Как придумали главную кулинарную книгу СССР
14:00
Читать ria.ru в
Самая известная кулинарная книга СССР была издана общим тиражом 8 млн экземпляров. Ее современные переиздания до сих пор можно найти в магазинах, а в некоторых семьях раритетный том передают по наследству.
В чем секрет популярности "Книги о вкусной и здоровой пище", как она повлияла на страну, и какие американские традиции привез в СССР Анастас Микоян.
Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голос эпизода: Наталия Шашина
Сценарий эпизода: Полина Панина
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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