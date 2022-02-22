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Как придумали главную кулинарную книгу СССР

Как придумали главную кулинарную книгу СССР - РИА Новости, 22.02.2022

Как придумали главную кулинарную книгу СССР

Самая известная кулинарная книга СССР была издана общим тиражом 8 млн экземпляров. Ее современные переиздания до сих пор можно найти в магазинах, а в некоторых семьях раритетный том передают по наследству.

2022-02-22T14:00

2022-02-22T14:00

2022-02-22T14:00

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Как придумали главную кулинарную книгу СССР Самая известная кулинарная книга СССР была издана общим тиражом 8 млн экземпляров. Ее современные переиздания до сих пор можно найти в магазинах, а в некоторых семьях раритетный том передают по наследству. В чем секрет популярности "Книги о вкусной и здоровой пище", как она повлияла на страну, и какие американские традиции привез в СССР Анастас Микоян. audio/mpeg

Как придумали главную кулинарную книгу СССР Самая известная кулинарная книга СССР была издана общим тиражом 8 млн экземпляров. Ее современные переиздания до сих пор можно найти в магазинах, а в некоторых семьях раритетный том передают по наследству. В чем секрет популярности "Книги о вкусной и здоровой пище", как она повлияла на страну, и какие американские традиции привез в СССР Анастас Микоян. audio/mpeg

В чем секрет популярности "Книги о вкусной и здоровой пище", как она повлияла на страну, и какие американские традиции привез в СССР Анастас Микоян.Подписывайтесь на подкасты в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка, и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолос эпизода: Наталия ШашинаСценарий эпизода: Полина ПанинаСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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