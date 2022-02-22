https://ria.ru/20220222/karabakh-1774430345.html

Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе

Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 22.02.2022

Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил о важности полного достижения всех договоренностей по плану урегулирования в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:49

2022-02-22T18:49

2022-02-22T19:03

политика

владимир путин

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил о важности полного достижения всех договоренностей по плану урегулирования в Карабахе.По его словам, особое внимание было уделено вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией."Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-азербайджанских переговоров.Он также назвал важным, что жизнь в регионе входит в мирное русло, в свои дома вернулись более 50 тысяч беженцев.

https://ria.ru/20220222/putin-1774352809.html

https://ria.ru/20220221/karabakh-1774153539.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире, россия