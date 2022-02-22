Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/karabakh-1774430345.html
Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе
Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе - РИА Новости, 22.02.2022
Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил о важности полного достижения всех договоренностей по плану урегулирования в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:49
2022-02-22T19:03
политика
владимир путин
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774364738_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_67416e637710b377e01e5b3e8c1394f8.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил о важности полного достижения всех договоренностей по плану урегулирования в Карабахе.По его словам, особое внимание было уделено вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией."Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-азербайджанских переговоров.Он также назвал важным, что жизнь в регионе входит в мирное русло, в свои дома вернулись более 50 тысяч беженцев.
https://ria.ru/20220222/putin-1774352809.html
https://ria.ru/20220221/karabakh-1774153539.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774364738_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e8911492384339a090a40eec8740e64f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире, россия
18:49 22.02.2022 (обновлено: 19:03 22.02.2022)
 
Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе

Президент Путин договорился с главой Азербайджана Алиевым об урегулировании в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил о важности полного достижения всех договоренностей по плану урегулирования в Карабахе.
По его словам, особое внимание было уделено вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 14:45
Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе
"Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Он также назвал важным, что жизнь в регионе входит в мирное русло, в свои дома вернулись более 50 тысяч беженцев.
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 19:00
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПолитикаВладимир ПутинНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала