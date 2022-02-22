18:49 22.02.2022 (обновлено: 19:03 22.02.2022)
Путин договорился с Алиевым о плане урегулирования в Карабахе
Президент Путин договорился с главой Азербайджана Алиевым об урегулировании в Карабахе
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров заявил о важности полного достижения всех договоренностей по плану урегулирования в Карабахе.
По его словам, особое внимание было уделено вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
"Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Он также назвал важным, что жизнь в регионе входит в мирное русло, в свои дома вернулись более 50 тысяч беженцев.
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Опубликовано: Дарья Буймова