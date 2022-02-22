https://ria.ru/20220222/izrail-1774262744.html

Израиль призвал своих граждан покинуть Украину

Израиль призвал своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 22.02.2022

Израиль призвал своих граждан покинуть Украину

Израильское правительство в очередной раз призывает граждан своей страны покинуть Украину, дополнительных комментариев в связи с последними событиями нет,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:37

2022-02-22T10:37

2022-02-22T10:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

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израиль

россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Израильское правительство в очередной раз призывает граждан своей страны покинуть Украину, дополнительных комментариев в связи с последними событиями нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Израиля Анна Йонатан-Леус."Премьер-министр и министр иностранных дел неоднократно призывали и продолжают призывать граждан Израиля, находящихся на территории Украины, покинуть страну и вернуться в Израиль. Во Львове с сегодняшнего дня действует израильское посольство. На данный момент нет дополнительных комментариев", - сказала Йонатан-Леус в ответ на просьбу прокомментировать последние события, включающие признание РФ ДНР и ЛНР.Вечером в понедельник МИД Израиля объявил о переводе посольства страны на Украине из Киева во Львов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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