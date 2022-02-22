19:58 22.02.2022 (обновлено: 20:02 22.02.2022)
Путин назвал принцип действий России по Донбассу
Путин о действиях России по Донбассу: добро предполагает возможность себя защищать
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя действия России по Донбассу, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать.
"Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России вышел к прессе после того, как проводил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Общение со СМИ прошло после сообщений об ободрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе.
Сенаторы во вторник ратифицировали соглашения с ДНР и ЛНР, а также дали согласие президенту на использование ВС РФ за пределами страны.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев