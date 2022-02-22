https://ria.ru/20220222/donbass-1774445892.html

Путин назвал принцип действий России по Донбассу

Путин назвал принцип действий России по Донбассу - РИА Новости, 22.02.2022

Путин назвал принцип действий России по Донбассу

Президент России Владимир Путин, комментируя действия России по Донбассу, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:58

2022-02-22T19:58

2022-02-22T20:02

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008217_0:167:2946:1824_1920x0_80_0_0_8402c2c6e8af8ed4a4049dc6485b335b.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя действия России по Донбассу, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать."Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - сказал Путин на пресс-конференции.Президент России вышел к прессе после того, как проводил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Общение со СМИ прошло после сообщений об ободрении Советом Федерации его обращения об использовании ВС РФ в Донбассе.Сенаторы во вторник ратифицировали соглашения с ДНР и ЛНР, а также дали согласие президенту на использование ВС РФ за пределами страны.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/deystviya-1774444060.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, россия, в мире, украина, владимир путин