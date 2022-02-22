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Порошенко призвал ввести военное положение в Донбассе

Порошенко призвал ввести военное положение в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

Порошенко призвал ввести военное положение в Донбассе

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что украинские власти должны ввести военное положение в Донецкой и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:53

2022-02-22T13:53

2022-02-22T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петр порошенко

владимир путин

донецкая народная республика

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что украинские власти должны ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях после решения РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ранее глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после признания Россией ДНР и ЛНР не исключил введения военного положения, по его словам, оно может быть ограничено двумя областями."Украина должна в этих двух областях ввести военное положение, как это сделал я во время агрессии на нас в Керченском проливе", - заявил Порошенко в ходе общения с журналистами во вторник.По его словам, также власть должна увеличить финансирование вооруженных сил и доукомплектовать военные подразделения, укомплектованность которых, по словам Порошенко, сегодня составляет 60%.Верховная рада Украины 26 ноября 2018 года впервые за годы независимости Украины одобрила указ занимавшего на тот момент пост президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. Такое решение было принято после инцидента в Керченском проливе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, петр порошенко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, верховная рада украины, нато, россия