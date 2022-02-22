https://ria.ru/20220222/donbass-1774321565.html

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 22.02.2022

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:26

2022-02-22T13:26

2022-02-22T15:08

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в мире

владимир путин

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госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.В МИД России пояснили, что страна признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, россия, оон, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика