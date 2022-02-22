https://ria.ru/20220222/donbass-1774320338.html

Эксперт: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с 2008 годом

Эксперт: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с 2008 годом - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с 2008 годом

Ситуация с признанием ДНР и ЛНР может выйти как с Абхазией и Южной Осетией, где уже 14 лет полная тишина и отсутствие военных действий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:24

2022-02-22T13:24

2022-02-22T13:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

владимир путин

ростовская область

киев

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация с признанием ДНР и ЛНР может выйти как с Абхазией и Южной Осетией, где уже 14 лет полная тишина и отсутствие военных действий, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Эксперт также выразил надежду, что в нынешних условиях Киев пойдет на деэскалацию, так как для Киева "сейчас уже любая эскалация - это прямое столкновение с вооруженными силами России"."Мне кажется, это пока нецелесообразно, то есть, я не вижу крайней необходимости что-то добавить для этих республик в плане безопасности и в плане экономических преимуществ, но это безусловно создаст слишком много проблем для России", - ответил эксперт на вопрос о перспективах вступления ЛНР и ДНР в состав России.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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