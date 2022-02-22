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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774320338.html
Эксперт: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с 2008 годом
Эксперт: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с 2008 годом - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с 2008 годом
Ситуация с признанием ДНР и ЛНР может выйти как с Абхазией и Южной Осетией, где уже 14 лет полная тишина и отсутствие военных действий, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:24
2022-02-22T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
киев
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация с признанием ДНР и ЛНР может выйти как с Абхазией и Южной Осетией, где уже 14 лет полная тишина и отсутствие военных действий, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Эксперт также выразил надежду, что в нынешних условиях Киев пойдет на деэскалацию, так как для Киева "сейчас уже любая эскалация - это прямое столкновение с вооруженными силами России"."Мне кажется, это пока нецелесообразно, то есть, я не вижу крайней необходимости что-то добавить для этих республик в плане безопасности и в плане экономических преимуществ, но это безусловно создаст слишком много проблем для России", - ответил эксперт на вопрос о перспективах вступления ЛНР и ДНР в состав России.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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в мире, здоровье - общество, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, киев, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:24 22.02.2022
 
Эксперт: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с 2008 годом

Жарихин: ситуация с Донбассом может завершиться по аналогии с Абхазией и Южной Осетией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди едут на машинах с флагами России по улице Донецка
Люди едут на машинах с флагами России по улице Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди едут на машинах с флагами России по улице Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация с признанием ДНР и ЛНР может выйти как с Абхазией и Южной Осетией, где уже 14 лет полная тишина и отсутствие военных действий, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Ситуация в наиболее благоприятном варианте выйдет на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, в которых уже в общем-то уже 14 лет полная тишина, спокойствие и отсутствие каких-либо военных действий", - предположил Жарихин.
Эксперт также выразил надежду, что в нынешних условиях Киев пойдет на деэскалацию, так как для Киева "сейчас уже любая эскалация - это прямое столкновение с вооруженными силами России".
"Мне кажется, это пока нецелесообразно, то есть, я не вижу крайней необходимости что-то добавить для этих республик в плане безопасности и в плане экономических преимуществ, но это безусловно создаст слишком много проблем для России", - ответил эксперт на вопрос о перспективах вступления ЛНР и ДНР в состав России.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

Скульптурная композиция Я люблю ДНР во время празднования подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Заиграл российский гимн.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР в Донецке
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Салют в Донецке.

Салют в честь подписания документов о признании Российской Федерацией независимости ЛНР и ДНР в Донецке
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Десятки людей размахивали российскими флагами.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка поздравляли друг друга.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией ДНР и ЛНР в Донецке
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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