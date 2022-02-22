15:00 22.02.2022 (обновлено: 16:19 22.02.2022)
Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.
Сенаторы единогласно поддержали это решение.
Соглашения заключаются сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.
Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.
- —стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга;
- —будут взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности;
- —будут безотлагательно консультироваться при возникновении угроз для одной из сторон для обеспечения совместной обороны и поддержания мира;
- —обязуются принимать все меры для противодействия таким угрозам и актам агрессии;
- —предоставляют право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.
Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев