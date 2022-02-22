https://ria.ru/20220222/dogovor-1774356541.html

Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:00

2022-02-22T15:00

2022-02-22T16:19

россия

признание днр и лнр в россии

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

украина

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.Сенаторы единогласно поддержали это решение.Соглашения заключаются сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.Договоры России с ДНР и ЛНР предусматривают, что: Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

https://ria.ru/20220222/obraschenie-1774258993.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голосование в Совете Федерации по поводу ратификации договоров с ДНР и ЛНР Совет Федерации ратифицировал во вторник на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Договоры ратифицировал СФ единогласно. 2022-02-22T15:00 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, украина, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр