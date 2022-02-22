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Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:00
2022-02-22T16:19
россия
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
украина
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.Сенаторы единогласно поддержали это решение.Соглашения заключаются сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.Договоры России с ДНР и ЛНР предусматривают, что: Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Голосование в Совете Федерации по поводу ратификации договоров с ДНР и ЛНР
Совет Федерации ратифицировал во вторник на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Договоры ратифицировал СФ единогласно.
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россия, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, украина, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
15:00 22.02.2022 (обновлено: 16:19 22.02.2022)
 
Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.
Сенаторы единогласно поддержали это решение.
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Соглашения заключаются сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.
Охрана границ республик, согласно договорам, будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.
Договоры России с ДНР и ЛНР предусматривают, что:
  • стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга;
  • будут взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности;
  • будут безотлагательно консультироваться при возникновении угроз для одной из сторон для обеспечения совместной обороны и поддержания мира;
  • обязуются принимать все меры для противодействия таким угрозам и актам агрессии;
  • предоставляют право сторонам использовать вооруженными силами военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.
Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы ЛНР.
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Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреУкраинаСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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