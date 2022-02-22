https://ria.ru/20220222/dogovor-1774300083.html

Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД

Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД

Договор с ДНР и ЛНР заключается на 10 лет и предусматривает возможность продлений на пятилетние периоды, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:33

2022-02-22T12:33

2022-02-22T12:33

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

владимир путин

денис пушилин

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564499573_49:29:600:339_1920x0_80_0_0_39f59c1c5ae8f09a543ea316b7312655.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договор с ДНР и ЛНР заключается на 10 лет и предусматривает возможность продлений на пятилетние периоды, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Договор заключается сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды, подлежит ратификации и вступает в силу в день опубликования. Он может быть изменен и дополнен при обоюдном согласии сторон",- сказал Руденко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774296284.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, владимир путин, денис пушилин, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко