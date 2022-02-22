Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД
Замглавы МИД Руденко: договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет и может продлеваться
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договор с ДНР и ЛНР заключается на 10 лет и предусматривает возможность продлений на пятилетние периоды, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Договор заключается сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды, подлежит ратификации и вступает в силу в день опубликования. Он может быть изменен и дополнен при обоюдном согласии сторон",- сказал Руденко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева