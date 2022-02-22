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Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД
Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД
Договор с ДНР и ЛНР заключается на 10 лет и предусматривает возможность продлений на пятилетние периоды, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:33
2022-02-22T12:33
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
владимир путин
денис пушилин
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договор с ДНР и ЛНР заключается на 10 лет и предусматривает возможность продлений на пятилетние периоды, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Договор заключается сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды, подлежит ратификации и вступает в силу в день опубликования. Он может быть изменен и дополнен при обоюдном согласии сторон",- сказал Руденко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, владимир путин, денис пушилин, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
12:33 22.02.2022
 
Договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет, сообщили в МИД

Замглавы МИД Руденко: договор с ДНР и ЛНР заключается на десять лет и может продлеваться

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договор с ДНР и ЛНР заключается на 10 лет и предусматривает возможность продлений на пятилетние периоды, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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"Договор заключается сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды, подлежит ратификации и вступает в силу в день опубликования. Он может быть изменен и дополнен при обоюдном согласии сторон",- сказал Руденко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДенис ПушилинВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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