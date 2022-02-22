12:07 22.02.2022 (обновлено: 12:23 22.02.2022)
В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию
Омбудсмен ДНР: после признания республик Киев демонстративно наращивает агрессию в регионе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате вечернего обстрела в поселке Лидиевка Кировского района Донецка
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на фоне решения президента России Владимира Путина о признании ДНР Украина наращивает вооруженную агрессию.
"На фоне решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании Республик Донбасса Украина демонстративно наращивает вооруженную агрессию в регионе", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена.
Отмечается, что ВС Украины с вечера понедельника, не прекращая, наносят удары по всей линии фронта, применяют тяжелое вооружение.
"Очевидно, что Украину события последних дней совершенно не отрезвили. Киев не оставляет попытки реализовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе", - указывается в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова