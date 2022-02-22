https://ria.ru/20220222/donbass-1774292740.html

В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию

В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на фоне решения президента России Владимира Путина о признании ДНР Украина наращивает... РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T12:07

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обострение ситуации в днр и лнр

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владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на фоне решения президента России Владимира Путина о признании ДНР Украина наращивает вооруженную агрессию."На фоне решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании Республик Донбасса Украина демонстративно наращивает вооруженную агрессию в регионе", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена.Отмечается, что ВС Украины с вечера понедельника, не прекращая, наносят удары по всей линии фронта, применяют тяжелое вооружение.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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