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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774292740.html
В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию
В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию - РИА Новости, 22.02.2022
В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на фоне решения президента России Владимира Путина о признании ДНР Украина наращивает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:07
2022-02-22T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
владимир зеленский
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на фоне решения президента России Владимира Путина о признании ДНР Украина наращивает вооруженную агрессию."На фоне решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании Республик Донбасса Украина демонстративно наращивает вооруженную агрессию в регионе", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена.Отмечается, что ВС Украины с вечера понедельника, не прекращая, наносят удары по всей линии фронта, применяют тяжелое вооружение.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/dnr-1774293796.html
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
12:07 22.02.2022 (обновлено: 12:23 22.02.2022)
 
В ДНР заявили, что Украина наращивает вооруженную агрессию

Омбудсмен ДНР: после признания республик Киев демонстративно наращивает агрессию в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате вечернего обстрела в поселке Лидиевка Кировского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате вечернего обстрела в поселке Лидиевка Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на фоне решения президента России Владимира Путина о признании ДНР Украина наращивает вооруженную агрессию.
"На фоне решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании Республик Донбасса Украина демонстративно наращивает вооруженную агрессию в регионе", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:11
Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин
Отмечается, что ВС Украины с вечера понедельника, не прекращая, наносят удары по всей линии фронта, применяют тяжелое вооружение.
"Очевидно, что Украину события последних дней совершенно не отрезвили. Киев не оставляет попытки реализовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе", - указывается в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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