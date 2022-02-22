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Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных
Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных - РИА Новости, 22.02.2022
Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных
Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ему пока неизвестно, будут ли в ДНР российские военные. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:14
2022-02-22T12:27
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ему пока неизвестно, будут ли в ДНР российские военные."Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно", - сказал он в эфире канала "Россия 24".На вопрос ведущего о том, прибыли ли в ДНР российские военнослужащие, Басурин ответил, что "у меня есть главнокомандующий (глава ДНР Денис Пушилин - ред.), вот он, когда прибудет, сделает заявление, пусть он сделает первым, а не все остальные, это будет, наверное справедливо".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский
12:14 22.02.2022 (обновлено: 12:27 22.02.2022)
 
Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных

Басурин заявил, что ему пока ничего не известно о прибытии в ДНР российских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ему пока неизвестно, будут ли в ДНР российские военные.
"Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин назвал условие окончания конфликта в Донбассе
На вопрос ведущего о том, прибыли ли в ДНР российские военнослужащие, Басурин ответил, что "у меня есть главнокомандующий (глава ДНР Денис Пушилин - ред.), вот он, когда прибудет, сделает заявление, пусть он сделает первым, а не все остальные, это будет, наверное справедливо".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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