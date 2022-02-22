12:14 22.02.2022 (обновлено: 12:27 22.02.2022)
Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных
Басурин заявил, что ему пока ничего не известно о прибытии в ДНР российских военных
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ему пока неизвестно, будут ли в ДНР российские военные.
"Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
На вопрос ведущего о том, прибыли ли в ДНР российские военнослужащие, Басурин ответил, что "у меня есть главнокомандующий (глава ДНР Денис Пушилин - ред.), вот он, когда прибудет, сделает заявление, пусть он сделает первым, а не все остальные, это будет, наверное справедливо".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева