https://ria.ru/20220222/dnr-1774294946.html

Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных

Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных - РИА Новости, 22.02.2022

Басурин прокомментировал возможность введения в ДНР российских военных

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ему пока неизвестно, будут ли в ДНР российские военные. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:14

2022-02-22T12:14

2022-02-22T12:27

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эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ему пока неизвестно, будут ли в ДНР российские военные."Будут ли здесь находиться российские военные, не будут здесь находиться российские военные, пока мне это неизвестно", - сказал он в эфире канала "Россия 24".На вопрос ведущего о том, прибыли ли в ДНР российские военнослужащие, Басурин ответил, что "у меня есть главнокомандующий (глава ДНР Денис Пушилин - ред.), вот он, когда прибудет, сделает заявление, пусть он сделает первым, а не все остальные, это будет, наверное справедливо".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский