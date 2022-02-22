https://ria.ru/20220222/delo-1774393370.html

В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего собственное похищение

В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего собственное похищение - РИА Новости, 22.02.2022

В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего собственное похищение

Житель Волгограда заявил о своем похищении, чтобы не уволили с работы за 10 дней прогулов после январских праздников, против него возбуждено дело за ложный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:47

2022-02-22T16:47

2022-02-22T16:47

происшествия

россия

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Житель Волгограда заявил о своем похищении, чтобы не уволили с работы за 10 дней прогулов после январских праздников, против него возбуждено дело за ложный донос, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, сотрудник одного из предприятий Волгограда не ходил на работу с 11 по 20 января."С целью избежания увольнения и оправдания перед руководством за свое отсутствие на рабочем месте мужчина решил заведомо ложно сообщить в правоохранительные органы о том, что неизвестные лица похитили его и насильно удерживали", - говорится в релизе.В ходе проверки выяснилось, что мужчина все это придумал. После того, как следователи предъявили доказательства его вранья, он сознался. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), максимальная санкция которого – до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220214/minirovanie-1772713276.html

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, волгоград