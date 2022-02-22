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В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего собственное похищение
В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего собственное похищение - РИА Новости, 22.02.2022
В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего собственное похищение
Житель Волгограда заявил о своем похищении, чтобы не уволили с работы за 10 дней прогулов после январских праздников, против него возбуждено дело за ложный... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:47
2022-02-22T16:47
происшествия
россия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Житель Волгограда заявил о своем похищении, чтобы не уволили с работы за 10 дней прогулов после январских праздников, против него возбуждено дело за ложный донос, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.По информации ведомства, сотрудник одного из предприятий Волгограда не ходил на работу с 11 по 20 января."С целью избежания увольнения и оправдания перед руководством за свое отсутствие на рабочем месте мужчина решил заведомо ложно сообщить в правоохранительные органы о том, что неизвестные лица похитили его и насильно удерживали", - говорится в релизе.В ходе проверки выяснилось, что мужчина все это придумал. После того, как следователи предъявили доказательства его вранья, он сознался. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), максимальная санкция которого – до двух лет лишения свободы.
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происшествия, россия, волгоград
16:47 22.02.2022
 
В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего собственное похищение

В Волгограде завели дело на мужчину, выдумавшего свое похищение, чтобы не ходить на работу

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Житель Волгограда заявил о своем похищении, чтобы не уволили с работы за 10 дней прогулов после январских праздников, против него возбуждено дело за ложный донос, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, сотрудник одного из предприятий Волгограда не ходил на работу с 11 по 20 января.
"С целью избежания увольнения и оправдания перед руководством за свое отсутствие на рабочем месте мужчина решил заведомо ложно сообщить в правоохранительные органы о том, что неизвестные лица похитили его и насильно удерживали", - говорится в релизе.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина все это придумал. После того, как следователи предъявили доказательства его вранья, он сознался. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), максимальная санкция которого – до двух лет лишения свободы.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 14:15
В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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