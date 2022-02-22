В Уфе возбудили дело против мужчины, облившего сына кипятком
В Уфе завели дело против мужчины, который облил кипятком сына, бил дочь и ранил ножом жену
Машина прокуратуры. Архивное фото
УФА, 22 фев – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело против уфимца, который облил сына кипятком, бил дочь и ранил ножом супругу, сообщили в прокуратуре Башкирии.
"В Уфе безработный мужчина злоупотреблял спиртными напитками и ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. В январе 2022 года он из чайника плеснул на ногу 9-летнего сына кипяток, в результате чего ребенок получил ожог нижней конечности", - говорится в сообщении.
Кроме того, он причинил телесные повреждения своей дочери 2007 года рождения, а также угрожал убийством супруге и ранил её ножом в ногу, поясняет ведомство.
"По факту жестокого обращения с детьми прокуратура района организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении отца детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в прокуратуре региона.
Отмечается, что прокуратура внесла представление в адрес директора школы, в которой обучаются дети.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова