https://ria.ru/20220222/delo-1774255053.html

В Уфе возбудили дело против мужчины, облившего сына кипятком

В Уфе возбудили дело против мужчины, облившего сына кипятком - РИА Новости, 22.02.2022

В Уфе возбудили дело против мужчины, облившего сына кипятком

Правоохранители возбудили уголовное дело против уфимца, который облил сына кипятком, бил дочь и ранил ножом супругу, сообщили в прокуратуре Башкирии. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:03

2022-02-22T10:03

2022-02-22T10:03

происшествия

уфа

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УФА, 22 фев – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело против уфимца, который облил сына кипятком, бил дочь и ранил ножом супругу, сообщили в прокуратуре Башкирии."В Уфе безработный мужчина злоупотреблял спиртными напитками и ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. В январе 2022 года он из чайника плеснул на ногу 9-летнего сына кипяток, в результате чего ребенок получил ожог нижней конечности", - говорится в сообщении.Кроме того, он причинил телесные повреждения своей дочери 2007 года рождения, а также угрожал убийством супруге и ранил её ножом в ногу, поясняет ведомство."По факту жестокого обращения с детьми прокуратура района организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении отца детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в прокуратуре региона.Отмечается, что прокуратура внесла представление в адрес директора школы, в которой обучаются дети.

https://ria.ru/20210429/sud-1730421792.html

уфа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа