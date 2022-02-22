https://ria.ru/20220222/curling-1774309079.html
Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени
Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени - РИА Новости, 22.02.2022
Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени
Люди играют в керлинг, как минимум, последние 500 лет. На Олимпийских играх он появился в 1998 году - раньше, чем треть нынешних дисциплин. И все равно этот вид спорта у большинства зрителей считается "каким-то странным". Так зачем же лед натирают щетками, почему камни для керлинга могут закончиться и когда трибуны просят помолчать.
2022-02-22T13:00
2022-02-22T13:00
2022-02-22T13:00
странные виды
подкаст
спорт
керлинг
екатерина галкина
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Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени
Люди играют в керлинг, как минимум, последние 500 лет. На Олимпийских играх он появился в 1998 году - раньше, чем треть нынешних дисциплин. И все равно этот вид спорта у большинства зрителей считается "каким-то странным". Так зачем же лед натирают щетками, почему камни для керлинга могут закончиться и когда трибуны просят помолчать.
audio/mpeg
Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени
Люди играют в керлинг, как минимум, последние 500 лет. На Олимпийских играх он появился в 1998 году - раньше, чем треть нынешних дисциплин. И все равно этот вид спорта у большинства зрителей считается "каким-то странным". Так зачем же лед натирают щетками, почему камни для керлинга могут закончиться и когда трибуны просят помолчать.
audio/mpeg
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подкаст, спорт, керлинг, екатерина галкина, аудио
Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени
Люди играют в керлинг, как минимум, последние 500 лет. На Олимпийских играх он появился в 1998 году - раньше, чем треть нынешних дисциплин. И все равно этот вид спорта у большинства зрителей считается "каким-то странным". Так зачем же лед натирают щетками, почему камни для керлинга могут закончиться и когда трибуны просят помолчать.