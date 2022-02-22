https://ria.ru/20220222/curling-1774309079.html

Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени

Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени - РИА Новости, 22.02.2022

Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени

Люди играют в керлинг, как минимум, последние 500 лет. На Олимпийских играх он появился в 1998 году - раньше, чем треть нынешних дисциплин. И все равно этот вид спорта у большинства зрителей считается "каким-то странным". Так зачем же лед натирают щетками, почему камни для керлинга могут закончиться и когда трибуны просят помолчать.

2022-02-22T13:00

2022-02-22T13:00

2022-02-22T13:00

странные виды

подкаст

спорт

керлинг

екатерина галкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774307945_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bd785081885ed5009db886e732de3015.png

Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени Люди играют в керлинг, как минимум, последние 500 лет. На Олимпийских играх он появился в 1998 году - раньше, чем треть нынешних дисциплин. И все равно этот вид спорта у большинства зрителей считается "каким-то странным". Так зачем же лед натирают щетками, почему камни для керлинга могут закончиться и когда трибуны просят помолчать. audio/mpeg

Керлинг. Метлы из средневековой Шотландии и ледовые мишени Люди играют в керлинг, как минимум, последние 500 лет. На Олимпийских играх он появился в 1998 году - раньше, чем треть нынешних дисциплин. И все равно этот вид спорта у большинства зрителей считается "каким-то странным". Так зачем же лед натирают щетками, почему камни для керлинга могут закончиться и когда трибуны просят помолчать. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, спорт, керлинг, екатерина галкина, аудио