https://ria.ru/20220222/britaniya-1774217061.html

Правительство Британии анонсировало экстренное заседание по Донбассу

Правительство Британии анонсировало экстренное заседание по Донбассу - РИА Новости, 22.02.2022

Правительство Британии анонсировало экстренное заседание по Донбассу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:30

2022-02-22T02:30

2022-02-22T04:56

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР, во вторник в 6.30 по местному времени (9.30 мск), сообщила пресс-служба британского правительства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214288.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

великобритания

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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