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Правительство Британии анонсировало экстренное заседание по Донбассу
Правительство Британии анонсировало экстренное заседание по Донбассу - РИА Новости, 22.02.2022
Правительство Британии анонсировало экстренное заседание по Донбассу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:30
2022-02-22T04:56
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР, во вторник в 6.30 по местному времени (9.30 мск), сообщила пресс-служба британского правительства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214288.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, борис джонсон, великобритания, признание днр и лнр в россии
02:30 22.02.2022 (обновлено: 04:56 22.02.2022)
 
Правительство Британии анонсировало экстренное заседание по Донбассу

Премьер Британии Джонсон проведет экстренное заседание министров из-за признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР, во вторник в 6.30 по местному времени (9.30 мск), сообщила пресс-служба британского правительства.
"Премьер-министр проведет заседание COBR завтра утром в 6.30, чтобы обсудить последнее развитие событий на Украине и скоординировать ответ Великобритании, в том числе и значительный пакет санкций, который будет предъявлен незамедлительно", — говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:02
Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРБорис ДжонсонВеликобританияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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