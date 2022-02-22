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Омбудсмен: двое россиян находятся в СИЗО после беспорядков в Казахстане

Омбудсмен: двое россиян находятся в СИЗО после беспорядков в Казахстане - РИА Новости, 22.02.2022

Омбудсмен: двое россиян находятся в СИЗО после беспорядков в Казахстане

Восемнадцать иностранцев, в том числе двое россиян, находятся в следственных изоляторах Казахстана по подозрению в участии в январских беспорядках, сообщила... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:20

2022-02-22T10:20

2022-02-22T10:20

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 22 фев - РИА Новости. Восемнадцать иностранцев, в том числе двое россиян, находятся в следственных изоляторах Казахстана по подозрению в участии в январских беспорядках, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Эльвира Азимова.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, россия