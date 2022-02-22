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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220222/asmus-1774325322.html
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной - РИА Новости, 22.02.2022
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной
Кристина Асмус поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном микроблоге. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:43
2022-02-22T13:43
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
знаменитости
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Кристина Асмус поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном микроблоге. На кадре актриса изображена топлес в объятиях полуобнаженного мужчины. Полностью лицо молодого человека не видно. Кто это, актриса не указала. Пользователи быстро отреагировали на новый пост артистки. В комментариях они поделились предположениями, с кем сфотографировалась Асмус. "Данила Козловский?", "Я думаю, что это он и есть, новый сериал выходит, они оба там снимаются", "Вроде Козловский, но не факт", — решили некоторые фолловеры Кристины. Несколько фанатов Асмус считают, что на снимке запечатлен другой артист. В комментариях они поставили ссылку на профиль актера Романа Евдокимова.Другие пользователи не стали высказывать предположения по поводу того, кто изображен рядом с Кристиной, а вспомнили о ее разводе с Харламовым и сцене из фильма "Текст". "Гарик хорошо выглядит", "Текст 2", "О да. Уже вижу эти заголовки: Асмус назло Харламову показала фото с мужчиной", "Харламов так изменился!", "Это не Харламов точно", — пишут в комментариях. Недавно о скандальной интимной сцене с Асмус в фильме "Текст" вспомнил ее коллега Иван Янковский.
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кристина асмус, гарик харламов (игорь), знаменитости
13:43 22.02.2022
 
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной

Асмус опубликовала откровенный снимок с полуобнаженным мужчиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Кристина Асмус поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном микроблоге.
На кадре актриса изображена топлес в объятиях полуобнаженного мужчины. Полностью лицо молодого человека не видно. Кто это, актриса не указала.
Пользователи быстро отреагировали на новый пост артистки. В комментариях они поделились предположениями, с кем сфотографировалась Асмус.
"Данила Козловский?", "Я думаю, что это он и есть, новый сериал выходит, они оба там снимаются", "Вроде Козловский, но не факт", — решили некоторые фолловеры Кристины.
Несколько фанатов Асмус считают, что на снимке запечатлен другой артист. В комментариях они поставили ссылку на профиль актера Романа Евдокимова.
Другие пользователи не стали высказывать предположения по поводу того, кто изображен рядом с Кристиной, а вспомнили о ее разводе с Харламовым и сцене из фильма "Текст".
"Гарик хорошо выглядит", "Текст 2", "О да. Уже вижу эти заголовки: Асмус назло Харламову показала фото с мужчиной", "Харламов так изменился!", "Это не Харламов точно", — пишут в комментариях.
Недавно о скандальной интимной сцене с Асмус в фильме "Текст" вспомнил ее коллега Иван Янковский.
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 15:51Шоубиз
Забрала дом: Харламов вспомнил о разводе с Асмус
Опубликовано: Елена Громова
 
ШоубизКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)Знаменитости
 
 
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