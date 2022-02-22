https://ria.ru/20220222/asmus-1774325322.html
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной - РИА Новости, 22.02.2022
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной
Кристина Асмус поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном микроблоге. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:43
2022-02-22T13:43
2022-02-22T13:43
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Кристина Асмус поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном микроблоге. На кадре актриса изображена топлес в объятиях полуобнаженного мужчины. Полностью лицо молодого человека не видно. Кто это, актриса не указала. Пользователи быстро отреагировали на новый пост артистки. В комментариях они поделились предположениями, с кем сфотографировалась Асмус. "Данила Козловский?", "Я думаю, что это он и есть, новый сериал выходит, они оба там снимаются", "Вроде Козловский, но не факт", — решили некоторые фолловеры Кристины. Несколько фанатов Асмус считают, что на снимке запечатлен другой артист. В комментариях они поставили ссылку на профиль актера Романа Евдокимова.Другие пользователи не стали высказывать предположения по поводу того, кто изображен рядом с Кристиной, а вспомнили о ее разводе с Харламовым и сцене из фильма "Текст". "Гарик хорошо выглядит", "Текст 2", "О да. Уже вижу эти заголовки: Асмус назло Харламову показала фото с мужчиной", "Харламов так изменился!", "Это не Харламов точно", — пишут в комментариях. Недавно о скандальной интимной сцене с Асмус в фильме "Текст" вспомнил ее коллега Иван Янковский.
https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, гарик харламов (игорь), знаменитости
Асмус опубликовала снимок с полуобнаженным мужчиной
Асмус опубликовала откровенный снимок с полуобнаженным мужчиной
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Кристина Асмус поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фото она опубликовала в личном микроблоге.
На кадре актриса изображена топлес в объятиях полуобнаженного мужчины. Полностью лицо молодого человека не видно. Кто это, актриса не указала.
Пользователи быстро отреагировали на новый пост артистки. В комментариях они поделились предположениями, с кем сфотографировалась Асмус.
"Данила Козловский?", "Я думаю, что это он и есть, новый сериал выходит, они оба там снимаются", "Вроде Козловский, но не факт", — решили некоторые фолловеры Кристины.
Несколько фанатов Асмус считают, что на снимке запечатлен другой артист. В комментариях они поставили ссылку на профиль актера Романа Евдокимова.
Другие пользователи не стали высказывать предположения по поводу того, кто изображен рядом с Кристиной, а вспомнили о ее разводе с Харламовым и сцене из фильма "Текст".
"Гарик хорошо выглядит", "Текст 2", "О да. Уже вижу эти заголовки: Асмус назло Харламову показала фото с мужчиной", "Харламов так изменился!", "Это не Харламов точно", — пишут в комментариях.
Недавно о скандальной интимной сцене с Асмус в фильме "Текст" вспомнил
ее коллега Иван Янковский.
Опубликовано: Елена Громова