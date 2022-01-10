https://ria.ru/20220110/yankovskiy-1767117088.html

"Такие сцены не приносят удовольствия": Янковский об "интиме" с Асмус

"Такие сцены не приносят удовольствия": Янковский об "интиме" с Асмус - РИА Новости, 10.01.2022

"Такие сцены не приносят удовольствия": Янковский об "интиме" с Асмус

Иван Янковский вспомнил о съемках в фильме "Текст" с Кристиной Асмус. В частности, он рассказал о скандальной эротичной сцене, которая, по мнению некоторых... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:47

2022-01-10T10:47

2022-01-10T10:47

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Иван Янковский вспомнил о съемках в фильме "Текст" с Кристиной Асмус. В частности, он рассказал о скандальной эротичной сцене, которая, по мнению некоторых пользователей социальных сетей, спровоцировала развод актрисы с Гариком Харламовым.Янковский посчитал, что наличие интимной сцены в фильме оправдано.В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец артист выразил удивление, что его коллегу Асмус затравили после выхода фильма.Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в Instagram в 2020 году. Они отметили, что их расставание не связано ни со скандалом вокруг фильма "Текст", ни с третьими лицами.По словам юмориста, в какой-то момент они с супругой поняли, что не подходят друг другу. Кроме того, их отношения осложнились из-за разных взглядов на жизнь и интересов.

https://ria.ru/20210410/kharlamov-1727650439.html

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знаменитости, шоу-бизнес, кристина асмус