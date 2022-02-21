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В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку
В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку - РИА Новости, 21.02.2022
В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку
В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:55
2022-02-21T11:09
владимир жириновский
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
лдпр
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, он постепенно, но верно идет на поправку.Ранее в медиа появились сообщения о том, что якобы у Жириновского отрицательный тест на ковид, но тяжелое состояние с поражением легких 50-75%, также сообщалось, что у него двусторонний отит."Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", - сообщили в пресс-службе.
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владимир жириновский, коронавирус covid-19, политика, здоровье - общество, лдпр, коронавирус в россии
10:55 21.02.2022 (обновлено: 11:09 21.02.2022)
 
В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку

В ЛДПР категорически опровергли информацию анонимных источников о состоянии Жириновского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, он постепенно, но верно идет на поправку.
Ранее в медиа появились сообщения о том, что якобы у Жириновского отрицательный тест на ковид, но тяжелое состояние с поражением легких 50-75%, также сообщалось, что у него двусторонний отит.
"Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", - сообщили в пресс-службе.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 12:56Распространение коронавируса
В ЛДПР анонсировали заявления от Жириновского во вторник
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Распространение коронавирусаВладимир ЖириновскийКоронавирус COVID-19ПолитикаЗдоровье - ОбществоЛДПРКоронавирус в России
 
 
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