https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774014652.html

В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку

В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку - РИА Новости, 21.02.2022

В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку

В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:55

2022-02-21T10:55

2022-02-21T11:09

владимир жириновский

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, он постепенно, но верно идет на поправку.Ранее в медиа появились сообщения о том, что якобы у Жириновского отрицательный тест на ковид, но тяжелое состояние с поражением легких 50-75%, также сообщалось, что у него двусторонний отит."Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773540294.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир жириновский, коронавирус covid-19, политика, здоровье - общество, лдпр, коронавирус в россии