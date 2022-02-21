https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774014652.html
В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку
В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку - РИА Новости, 21.02.2022
В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку
В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:55
2022-02-21T10:55
2022-02-21T11:09
владимир жириновский
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
лдпр
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, он постепенно, но верно идет на поправку.Ранее в медиа появились сообщения о том, что якобы у Жириновского отрицательный тест на ковид, но тяжелое состояние с поражением легких 50-75%, также сообщалось, что у него двусторонний отит."Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773540294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, коронавирус covid-19, политика, здоровье - общество, лдпр, коронавирус в россии
10:55 21.02.2022 (обновлено: 11:09 21.02.2022)
В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку
В ЛДПР категорически опровергли информацию анонимных источников о состоянии Жириновского
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что категорически отрицают информацию анонимных источников о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, он постепенно, но верно идет на поправку.
Ранее в медиа появились сообщения о том, что якобы у Жириновского отрицательный тест на ковид, но тяжелое состояние с поражением легких 50-75%, также сообщалось, что у него двусторонний отит.
"Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", - сообщили в пресс-службе.
Опубликовано: Кирилл Волков