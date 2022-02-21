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Украинская оппозиция заявила, что Зеленский втянул страну в военный психоз

Украинская оппозиция заявила, что Зеленский втянул страну в военный психоз - РИА Новости, 21.02.2022

Украинская оппозиция заявила, что Зеленский втянул страну в военный психоз

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что президент страны Владимир Зеленский втянул страну в состояние реального военного психоза,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:26

2022-02-21T13:26

2022-02-21T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что президент страны Владимир Зеленский втянул страну в состояние реального военного психоза, заявил в понедельник сопредседатель политсилы Юрий Бойко."Президент обещал принести мир в Украину, а сегодня, через три года, втянул страну в реальный военный психоз", - заявил Бойко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Ранее издание "Украинская правда" написало, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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