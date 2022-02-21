07:21 21.02.2022 (обновлено: 07:26 21.02.2022)
В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова
Экс-министра обороны Казахстана Бектанова задержали по делу о бездействии власти
© Фото : пресс-служба министерства обороны КазахстанаМурат Бектанов
© Фото : пресс-служба министерства обороны Казахстана
Мурат Бектанов. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 21 фев — РИА Новости. Уволенного после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
"Девятнадцатого февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 уголовного кодекса Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
Поясняется, что 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении этого преступления.
"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — информирует ведомство.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января своим указом освободил от должности министра обороны Бектанова. Глава государства раскритиковал уволенного главу минобороны за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, при протестах в Казахстане около одной тысячи человек получили ранения. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Опубликовано: Никита Стома