https://ria.ru/20220221/zaderzhanie-1773988009.html

В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова

В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова - РИА Новости, 21.02.2022

В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова

Уволенного после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T07:21

2022-02-21T07:21

2022-02-21T07:26

в мире

касым-жомарт токаев

актау

жанаозен

казахстан

оон

мурат бектанов

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747966222_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_3ffb1934ab8551764dc3f8ed74fb30f7.jpg

НУР-СУЛТАН, 21 фев — РИА Новости. Уволенного после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.Поясняется, что 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении этого преступления."Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — информирует ведомство.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января своим указом освободил от должности министра обороны Бектанова. Глава государства раскритиковал уволенного главу минобороны за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.По данным ООН, при протестах в Казахстане около одной тысячи человек получили ранения. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220218/kazakhstan-1773481541.html

https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773246077.html

актау

жанаозен

казахстан

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, касым-жомарт токаев, актау, жанаозен, казахстан, оон, мурат бектанов, нур-султан