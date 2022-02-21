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В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова
В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова - РИА Новости, 21.02.2022
В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова
Уволенного после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T07:21
2022-02-21T07:26
в мире
касым-жомарт токаев
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казахстан
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мурат бектанов
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НУР-СУЛТАН, 21 фев — РИА Новости. Уволенного после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.Поясняется, что 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении этого преступления."Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — информирует ведомство.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января своим указом освободил от должности министра обороны Бектанова. Глава государства раскритиковал уволенного главу минобороны за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.По данным ООН, при протестах в Казахстане около одной тысячи человек получили ранения. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220218/kazakhstan-1773481541.html
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в мире, касым-жомарт токаев, актау, жанаозен, казахстан, оон, мурат бектанов, нур-султан
07:21 21.02.2022 (обновлено: 07:26 21.02.2022)
 
В Казахстане задержали экс-министра обороны Бектанова

Экс-министра обороны Казахстана Бектанова задержали по делу о бездействии власти

© Фото : пресс-служба министерства обороны КазахстанаМурат Бектанов
Мурат Бектанов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : пресс-служба министерства обороны Казахстана
Мурат Бектанов. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 21 фев — РИА Новости. Уволенного после январских событий с поста министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Девятнадцатого февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 уголовного кодекса Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Поясняется, что 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении этого преступления.
"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", — информирует ведомство.
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18 февраля, 08:56Беспорядки в Казахстане
Глава Казахстана расскажет о расследовании беспорядков в послании к народу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января своим указом освободил от должности министра обороны Бектанова. Глава государства раскритиковал уволенного главу минобороны за отсутствие командирских качеств, что не позволило армии проявить свой потенциал в ходе январских беспорядков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, при протестах в Казахстане около одной тысячи человек получили ранения. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Опубликовано: Никита Стома
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевАктауЖанаозенКазахстанООНМурат БектановНур-Султан
 
 
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