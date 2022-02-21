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Международный день родного языка

Международный день родного языка - РИА Новости, 21.02.2022

Международный день родного языка

Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:25

2022-02-21T03:25

2022-02-21T03:25

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Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day).Международный день родного языка был утвержден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается во всем мире с 2000 года в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия. Генеральная Ассамблея ООН приветствовала провозглашение этого дня в своей резолюции 2002 года.Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали. Протестующие требовали признать его одним из государственных языков страны.Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности: он формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для народа. Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний. Так, некоторые из них неповторимым образом описывают определенную среду, например, амазонские джунгли, отмечают свойства лечебных трав или содержат сведения по астрономии. Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных традиций во всем мире. Но, несмотря на огромную ценность, языки во всем мире продолжают исчезать. Исчезновение любого языка означает потерю частицы общечеловеческого наследия.ЮНЕСКО призывает все страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на уважение и защиту всех языков, и особенно находящихся на грани исчезновения.Ежегодно Международный день родного языка посвящается определенной теме.В 2020 году темой международного дня стала "Языки без границ", а в 2021 году – "Содействие многоязычию для включения в образование и общество".В 2022 году Международный день родного языка будет посвящен теме "Использование технологий при многоязычном обучении: вызовы и возможности", в рамках которой будет обсуждаться потенциальная роль технологий в продвижении многоязычного образования и поддержке развития качественного преподавания и обучения для всех.ЮНЕСКО считает, что образование, основанное на родном языке, должно начинаться с ранних лет. Это важно в контексте пандемии COVID-19, так как она сопровождается распространением дезинформации, что затрудняет поиск точных и жизненно важных сведений о ней. Информация о пандемии и меры защиты и профилактики должны быть доступны каждому, в том числе и коренным народам.Генеральная Ассамблея ООН резолюцией от 18 декабря 2019 года провозгласила 2022-2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов мира, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме катастрофической утраты многих языков коренных народов и мобилизовать заинтересованные стороны и ресурсы для их сохранения, возрождения и продвижения. 28 февраля 2020 года в Мехико (Мексика) участники мероприятия высокого уровня "Проведение Десятилетия действий в интересах языков коренных народов" опубликовали стратегическую дорожную карту Десятилетия, где главное внимание уделено расширению прав и возможностей носителей языков коренных народов. Более 500 участников из 50 стран, в том числе министры, лидеры коренных народов, исследователи, государственные и частные партнеры, а также другие заинтересованные стороны и эксперты, приняли Лос-Пиносскую декларацию под лозунгом "Не делайте ничего для нас без нас".Сегодня в мире существует около шести тысяч языков и 43% из них находятся под угрозой исчезновения. Только несколько сотен языков играют видную роль в системах образования и в государственной сфере, и менее ста языков используются в мире цифровых технологий. 40% населения мира не может получать образование на понятном для них языке.Исчезновение языков идет разными темпами. В Австралии, которая до 1970-х годов запрещала аборигенам использовать их родной язык, принадлежит рекорд по числу погибших или оказавшихся под угрозой исчезновения языков: из 400 существовавших там в начале ХХ века языков в настоящее время говорят всего на 25. Из 1,4 тысячи африканских языков по меньшей мере 250 находятся под угрозой, а 500-600 переживают упадок, что особенно характерно для Нигерии и стран Восточной Африки. На Тайване более половины из 23 языков не выдержали давления китайского.Невозможно определить точное количество языков, которые исчезли за всю историю человечества. Лингвистам удалось подсчитать число языков, исчезнувших в некоторых регионах, таких как Европа и Малая Азия (75 языков) или США (115 языков, исчезнувших за последние пять веков из 280, на которых говорили в эпоху Христофора Колумба). Некоторые примеры недавно вымерших языков: аса (Танзания) – в 1976 году; убыхский язык (Турция) исчез в 1992 году со смертью Тевфика Эсенча; эякский язык (США, Аляска) исчез в 2008 году со смертью Мэри Смит Джоунс.В настоящее время исчезающие языки есть во всех регионах и почти во всех странах мира. Наибольшая опасность исчезновения угрожает регионам с языковым разнообразием.В России насчитываются 193 национальности, используются 277 языков и диалектов. Только в российской системе образования функционирует более 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 81 язык изучают в качестве предмета и факультативно.У коренных народов ситуация осложняется отсутствием письменности некоторых из них, нехваткой педагогов, владеющим этим языком. У многих языков остались единицы носителей.По данным языковедов, за последние 150 лет в России исчезло 14 языков. Из них пять – в постсоветский период.В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков.Как отмечают эксперты Института языкознания РАН, в некоторых случаях бывает очень сложно с точностью определить, можно ли считать тот или иной язык утерянным. Например, считалось, что последняя активная носительница бабинского саамского языка (был распространен в центральной части Кольского полуострова) умерла в 2003 году. Но в 2018 году этнографы встретили еще одного его носителя. В настоящее время бабинские саамы в количестве 80 человек возрождают свой язык. В селе Ёна Мурманской области действует "штаб-квартира", в которой потомки этого редкого этноса собираются вместе, проводят мероприятия по возрождению языка и культуры своего народа.По мнению ЮНЕСКО для предотвращения исчезновения языка необходимо создание благоприятных условий, чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей; создание образовательных систем, способствующих обучению на родном языке, разработка системы письма. Поскольку основным фактором является отношение членов общины к своему родному языку, необходимо создавать социальную и политическую среду, которая будет способствовать многоязычию и уважению к языкам коренных народов, чтобы их использование стало преимуществом, а не недостатком.26 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Документ принят "в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства".В 2020 году к Международному дню родного языка в РФ проходила Всероссийская акция "Родные языки России". Школьники с 1 по 11 класс записывали на видео стихотворение на родном языке и публиковали его в социальных сетях с указанием хештега #РодныеЯзыкиРоссии. В акции приняли участие более 15 тысяч человек из 83 регионов, которые прочитали стихотворения на более чем 82 языках народов России. В 2021 году также состоялась акция "Родные языки народов России". Школьники записывали на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и выкладывали ролики в соцсетях "Инстаграм", "Вконтакте" или ТiкТок с хештегом #Родныеязыки2021. Все участники получили именной сертификат, а самые интересные работы были опубликованы на сайтах Министерства просвещения и Фонда родных языков.1 февраля 2022 года к Международному дню родного языка Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ совместно с Всероссийским детским центром "Орленок" запустил акцию "Расскажи о своем родном языке другу". Ее цель − привлечь внимание молодого поколения к важности сохранения, развития и изучения родных языков народов России. Принять участие в ней могут ребята из "Орленка" и дети Российский сети проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО", владеющие родным языком. По условиям акции, дети, носители языков народов России, снимают короткий видеоролик, где обучают своих друзей приветствиям, фразам родного языка. Они могут выучить стихотворение, рассказ или спеть песню. Видеоролики ребята выкладывают в соцсети с хештэгами #мойроднойязык2022 #Орленок2022. Лучшие десять работ будут отмечены дипломами и ценными призами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, российская академия наук, юнеско, христофор колумб, россия, языки, международный день родного языка