https://ria.ru/20220221/vzryvy-1774098187.html

В районе донецкого аэропорта прогремели взрывы

В районе донецкого аэропорта прогремели взрывы - РИА Новости, 21.02.2022

В районе донецкого аэропорта прогремели взрывы

В районе донецкого аэропорта слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:08

2022-02-21T16:08

2022-02-21T17:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. В районе донецкого аэропорта слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас, по его словам, там ведется артобстрел.Ранее уже сообщалось о взрыве близ аэропорта — одиночный громкий хлопок был слышен за несколько километров.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Кроме того, ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В ЛНР под мостом, через который вывозили граждан, обнаружили взрывное устройство.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артобстрел в районе донецкого аэропорта В районе донецкого аэропорта слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас, по его словам, там ведется артобстрел. 2022-02-21T16:08 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины