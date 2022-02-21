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Украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу у вокзала в ДНР

Украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу у вокзала в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу у вокзала в ДНР

Украинский диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве при попытке установить его недалеко от вокзала в ДНР, говорится в заявлении народной милиции... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:06

2022-02-21T11:06

2022-02-21T11:37

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинский диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве при попытке установить его недалеко от вокзала в ДНР, говорится в заявлении народной милиции со ссылкой на Министерство государственной безопасности республики.Отмечается, что инцидент произошел около 04:45 утра (совпадает с московским временем) у входа на рынок."Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством", — указано в сообщении.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр