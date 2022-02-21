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В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков
В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков - РИА Новости, 21.02.2022
В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков
У СВР есть достоверные данные, что спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, отбирают боевиков с опытом войны на Ближнем Востоке, в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:05
2022-02-21T18:55
ситуация в днр и лнр
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У СВР есть достоверные данные, что спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, отбирают боевиков с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Нагорном Карабахе, на Балканах, говорится в заявлении СВР."СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах", - говорится в сообщении.Наибольшую активность в вербовке боевиков для Донбасса проявляют ЦРУ и британская МИ-6, говорится в заявлении СВР."Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6", - говорится в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
18:05 21.02.2022 (обновлено: 18:55 21.02.2022)
 
В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков

СВР: есть данные о вербовке западными спецслужбами боевиков для отправки в Донбасс

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У СВР есть достоверные данные, что спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, отбирают боевиков с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Нагорном Карабахе, на Балканах, говорится в заявлении СВР.
"СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Наибольшую активность в вербовке боевиков для Донбасса проявляют ЦРУ и британская МИ-6, говорится в заявлении СВР.
"Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6", - говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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