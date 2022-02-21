18:05 21.02.2022 (обновлено: 18:55 21.02.2022)
В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков
СВР: есть данные о вербовке западными спецслужбами боевиков для отправки в Донбасс
Украинские военные в Донецкой области
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У СВР есть достоверные данные, что спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, отбирают боевиков с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Нагорном Карабахе, на Балканах, говорится в заявлении СВР.
"СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах", - говорится в сообщении.
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Наибольшую активность в вербовке боевиков для Донбасса проявляют ЦРУ и британская МИ-6, говорится в заявлении СВР.
"Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6", - говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Филиппова