https://ria.ru/20220221/verbovka-1774133974.html

В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков

В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков - РИА Новости, 21.02.2022

В СВР заявили, что имеют данные о вербовке западными спецслужбами боевиков

У СВР есть достоверные данные, что спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, отбирают боевиков с опытом войны на Ближнем Востоке, в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:05

2022-02-21T18:05

2022-02-21T18:55

ситуация в днр и лнр

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. У СВР есть достоверные данные, что спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, отбирают боевиков с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Нагорном Карабахе, на Балканах, говорится в заявлении СВР."СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах", - говорится в сообщении.Наибольшую активность в вербовке боевиков для Донбасса проявляют ЦРУ и британская МИ-6, говорится в заявлении СВР."Наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6", - говорится в заявлении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия