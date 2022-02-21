https://ria.ru/20220221/ukraina-1774148393.html

Глава Росгвардии предупредил о последствиях поставок США оружия на Украину

Глава Росгвардии предупредил о последствиях поставок США оружия на Украину - РИА Новости, 21.02.2022

Глава Росгвардии предупредил о последствиях поставок США оружия на Украину

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что американцы накачивают Украину оружием, и это "аукнется в будущем" России. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:44

2022-02-21T18:44

2022-02-21T18:47

россия

украина

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что американцы накачивают Украину оружием, и это "аукнется в будущем" России."Мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев. Потому что они хозяева в этой стране… То, что они накачивают их (украинцев – ред.) так оружием, то, что пытаются создать ядерный арсенал, нам когда-то в будущем это аукнется", - сказал Золотов на заседании Совета безопасности РФ.

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, сша, ситуация в днр и лнр