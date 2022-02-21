https://ria.ru/20220221/ukraina-1774125303.html

Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия

Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия - РИА Новости, 21.02.2022

Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия

У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:45

2022-02-21T17:45

2022-02-21T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане атомного оружия у Украины больше возможностей, чем у Ирана и Северной Кореи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России.Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны."Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу."Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. редакции)", - сообщил министр.Он подчеркнул, что у Украины "есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны".Шойгу обратил внимание, что к этому добавляются националистические подразделения на Украине – все, что связано с крайне радикальными взглядами и крайне националистическими призывами и по Донецку, и по Луганску, и по Крыму, и по РФ.

https://ria.ru/20220220/bomba-1773896626.html

https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сергей шойгу