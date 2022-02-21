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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774125303.html
Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия
Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия - РИА Новости, 21.02.2022
Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия
У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:45
2022-02-21T18:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане атомного оружия у Украины больше возможностей, чем у Ирана и Северной Кореи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России.Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны."Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу."Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. редакции)", - сообщил министр.Он подчеркнул, что у Украины "есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны".Шойгу обратил внимание, что к этому добавляются националистические подразделения на Украине – все, что связано с крайне радикальными взглядами и крайне националистическими призывами и по Донецку, и по Луганску, и по Крыму, и по РФ.
https://ria.ru/20220220/bomba-1773896626.html
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в мире, украина, сергей шойгу
17:45 21.02.2022 (обновлено: 18:08 21.02.2022)
 
Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия

Глава Минобороны Шойгу заявил, что у Киева есть возможность создать ядерное оружие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТактические ракетные комплексы "Точка-У" на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
Тактические ракетные комплексы Точка-У на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины. - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Тактические ракетные комплексы "Точка-У" на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане атомного оружия у Украины больше возможностей, чем у Ирана и Северной Кореи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России.
Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны.
"Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу.
"Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. редакции)", - сообщил министр.
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Он подчеркнул, что у Украины "есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны".
Шойгу обратил внимание, что к этому добавляются националистические подразделения на Украине – все, что связано с крайне радикальными взглядами и крайне националистическими призывами и по Донецку, и по Луганску, и по Крыму, и по РФ.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСергей Шойгу
 
 
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