17:45 21.02.2022 (обновлено: 18:08 21.02.2022)
Шойгу оценил вероятность появления у Украины ядерного оружия
Глава Минобороны Шойгу заявил, что у Киева есть возможность создать ядерное оружие
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТактические ракетные комплексы "Точка-У" на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
Тактические ракетные комплексы "Точка-У" на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины.. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У Украины может появиться тактическое ядерное оружие (ЯО), его носителями могут стать, например, оперативно-тактические ракетные комплексы "Точках-У", в плане атомного оружия у Украины больше возможностей, чем у Ирана и Северной Кореи, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России.
Он напомнил, что Украина заявляет о желании вернуть себе статус ядерной страны.
"Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу.
"Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. редакции)", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что у Украины "есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны".
Шойгу обратил внимание, что к этому добавляются националистические подразделения на Украине – все, что связано с крайне радикальными взглядами и крайне националистическими призывами и по Донецку, и по Луганску, и по Крыму, и по РФ.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова