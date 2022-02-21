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Шойгу назвал слова Зеленского о ядерном статусе крайне опасными
Шойгу назвал слова Зеленского о ядерном статусе крайне опасными - РИА Новости, 21.02.2022
Шойгу назвал слова Зеленского о ядерном статусе крайне опасными
Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть статус ядерной страны являются крайне опасными, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:39
2022-02-21T18:36
сергей шойгу
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть статус ядерной страны являются крайне опасными, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России."Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу."Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. редакции)", - сообщил министр.Он подчеркнул, что у Украины "есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны".Шойгу обратил внимание, что к этому добавляются националистические подразделения на Украине – все, что связано с крайне радикальными взглядами и крайне националистическими призывами и по Донецку, и по Луганску, и по Крыму, и по РФ.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774124071.html
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сергей шойгу, в мире, россия, украина, владимир зеленский
17:39 21.02.2022 (обновлено: 18:36 21.02.2022)
 
Шойгу назвал слова Зеленского о ядерном статусе крайне опасными

Министр обороны Шойгу назвал слова Зеленского о ядерном статусе Украины крайне опасными

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть статус ядерной страны являются крайне опасными, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России.
"Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу.
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Шойгу отреагировал на слова Зеленского о ядерном статусе Украины
"Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. редакции)", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что у Украины "есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны".
Шойгу обратил внимание, что к этому добавляются националистические подразделения на Украине – все, что связано с крайне радикальными взглядами и крайне националистическими призывами и по Донецку, и по Луганску, и по Крыму, и по РФ.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
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