17:39 21.02.2022 (обновлено: 18:36 21.02.2022)
Шойгу назвал слова Зеленского о ядерном статусе крайне опасными
Министр обороны Шойгу назвал слова Зеленского о ядерном статусе Украины крайне опасными
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть статус ядерной страны являются крайне опасными, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России.
"Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", - отметил Шойгу.
"Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться (тактическое ЯО на этот ракетный комплекс – прим. редакции)", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что у Украины "есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны".
Опубликовано: Кирилл Волков