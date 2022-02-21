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Путин назвал главную цель заседания Совбеза

Путин назвал главную цель заседания Совбеза - РИА Новости, 21.02.2022

Путин назвал главную цель заседания Совбеза

Цель сегодняшнего заседания Совбеза - определить шаги по Донбассу, в том числе обращение ДНР и ЛНР просьбой признать их суверенитет, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:00

2022-02-21T17:00

2022-02-21T17:09

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

ростовская область

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россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Цель сегодняшнего заседания Совбеза - определить шаги по Донбассу, в том числе обращение ДНР и ЛНР просьбой признать их суверенитет, заявил президент России Владимир Путин."Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею ввиду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета и постановления Государственной думы РФ на эту же тему", - сказал Путин на заседании Совбеза.Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, киев, россия, нато